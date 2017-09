Žantovský: Vystoupení osoby žalostného charakteru Semelové v Knihovně Václava Havla je politický skandál

PRAHA „Nemůžeme se smířit s tím, že komunistickou stranu při debatě v Knihovně Václava Havla zastupovala soudružka Marta Semelová, která popírá, omlouvá a hájí zločiny komunistického režimu,“ prohlásil ředitel knihovny Michael Žantovský. Reagoval tak na návštěvu poslankyně za KSČM v debatě o budoucnosti českého školství právě na tomto místě. Semelová ve společnosti, která si vzala za úkol šířit odkaz Václava Havla, představila program komunistů, s nimiž jdou do voleb.

V rámci předvolebního tažení Marta Semelová neváhala a přijala účast ve čtvrteční debatě o budoucnosti českého školství v Knihovně Václava Havla. Na místě mluvila mimo jiné i o programu KSČM před říjnovými volbami do sněmovny.



Obdiv k Havlovi? ‚Není důvod‘

Tatáž poslankyně ale kdysi pronesla, že není důvod glorifikovat Václava Havla. Obdivuje totiž jiného bývalého prezidenta. Klementa Gottwalda. Z jejich úst ale také zazněla slova, jimiž popřela hrůzy komunistického režimu, mimo jiné třeba vraždy Milady Horákové.

Ředitel knihovny, překladatel, publicista a bývalý velvyslanec ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Michael Žantovský s jejím vystoupením nesouhlasí.

Ve čtvrtek v noci vydal oficiální prohlášení. „V předvolební debatě o vzdělání pořádané Českou středoškolskou unií v Knihovně Václava Havla dne 14. září 2017, vystoupili zástupci pěti parlamentních stran. Bez vědomí Knihovny se debaty zúčastnila za KSČM poslankyně Marta Semelová. V duchu odkazu Václava Havla zastáváme toleranci ve veřejné diskusi, a to i vůči názorům a stranám, s kterými nesouhlasíme. Proto jsme a priori účasti zástupce parlamentní KSČM nebránili,“ vysvětlil na úvod, jak se vlastně Semelová ocitla na takové diskusi.

Sám tedy její pozvání neplánoval a má s ním problém. „Nemůžeme se smířit s tím, že ji v diskusi zastupovala soudružka Semelová, která popírá, omlouvá a hájí zločiny komunistického režimu, včetně justiční vraždy Milady Horákové. Popírání zločinů komunismu je stejně hanebné jako popírání holokaustu a mělo by být také i trestně postižitelné,“ sdělil rozzlobeně. Redakce jej oslovila s žádostí o rozhovor, ředitel je ale na zahraniční cestě a nebylo možné jej do uzávěrky tohoto textu zastihnout.

Osoba žalostného charakteru

Zákonodárkyni v prohlášení tvrdě odsoudil. „To, že se osoba tak žalostného charakteru má veřejně vyjadřovat k otázkám výchovy mladé generace, je pak politický skandál, za který je odpovědná i strana, kterou soudružka Semelová reprezentuje,“ uvedl s tím, že se Knihovna Václava Havla od celé akce, kterou prý účast paní Semelové „nenapravitelně znehodnotila“ distancuje. „Ze srdce se omlouvá všem, kdo si váží památky obětí komunistického režimu a odkazu Václava Havla. K této omluvě se připojuji i osobně,“ dodal na závěr.

Sama Semelová ovšem kritiku Žantovského nechápe. „Nevím, proč bych měla váhat nad účastí na předvolební diskuzi ke školství, kterému se dlouhodobě věnuji, a to i v poslanecké sněmovně a v pražském zastupitelstvu. Diskuze byla věcná, odborná, korektní. Co má pán za problém, nevím, jeho reakci jsem nečetla,“ sdělila Lidovým novinám Semelová.

Ve čtvrtek Česká středoškolská unie vysvětlila, proč byla poslankyně před publikem, které ji následně přivítalo pokřikem „soudružka“, pozvaná. „Zástupce do debaty jsme vybírali podle předvolebních průzkumů společnosti Median,“ řekla předsedkyně středoškoláků Lenka Štěpánová. Představit program přišli zástupci všech stran ve sněmovně. Odmítla pouze Strana přímé demokracie Tomia Okamury. Starostové se na poslední chvíli omluvili.



Česká středoškolská unie prý o jmenném seznamu politiků, které strany nominovaly do diskuze, před konáním akce průběžně Knihovnu Václava Havla informovala.



„Demokratická diskuze o směřování školství by měla být založena na pluralitě názorů. Je na divákovi, aby se rozhodl, kterou ze stran ve volbách podpoří, a je na vzdělávacích institucích, aby vychovaly kriticky smýšlející osobnosti schopné uvažovat v kontextu,” řekla předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová.

Jedním dechem dodala, že popírání politických zločinů minulého režimu je sice nepřijatelné, ale nebylo předmětem včerejší diskuze.

Její kolegyně, 1. místopředsedkyně unie Josefína Paloudová, pak k tématu doplnila: “Cílem předvolební debaty bylo najít konsensus napříč politickým spektrem na řešení výzev, kterým české vzdělávání čelí. Debata byla vedena věcně a poskytla prostor pro nalezení takového konsenzu. Mediální vytržení účasti některých zástupců politických stran z kontextu považujeme za nesprávné“.

Semelová je autorkou mnoha kontroverzních výroku. „Bylo zdravotnictví, za které se nemuselo platit. Školství bylo bez poplatků, kultura byla dostupná všem,“ chválila například Vítězný únor nad Gottwaldovým hrobem na Olšanských hřbitovech, kde každý rok zpívá Internacionálu. V obhajobě minulého režimu ale zašla ještě dál.

Semelová v únoru 2014 v pořadu Hyde Park na ČT 24 mimo jiné prohlásila, že obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací, ale internacionální pomocí. Také zpochybnila, že by byla přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu vynucená.

„Považuji to za nešťastné, nicméně Milada Horáková se přiznala ke své činnosti. Pochybuji, že to byla vynucená přiznání. Je to záležitost, která je smutná. Ale je potřeba to vnímat v té době, ve které to je,“ uvedla tehdy Semelová. Tento její výrok se dostal i k soudu. Omluvit se za něj ale Semelová nemusela, zněl verdikt.

Méně administrativy

V debatě o vzdělávání nyní Semelová, která má mnohaletou zkušenost s učením žáků na prvním stupni, hlavně prosazovala, aby kantoři nebyli tolik zavalení administrativou. „Učitel má mít podmínky k tomu, aby mohl učit a podporovat u studentů kritické myšlení,“ řekla poslankyně.

Velký problém také podle ní je, že až 40 % absolventů pedagogických fakult se nechce postavit za katedru. Školství je podle ní totiž podfinancované - nejen v oblasti platů. „Kdyby bylo všechno v pořádku, tak jsme se nedávno nesešli v Betlémské kapli,“ naráží Semelová na happening akademiků a školských odborů, kterým učitelé chtěli zákonodárce upozornit, že jsou odhodlaní stávkovat.