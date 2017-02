Vyzkoušejte jahodové muffiny z rýžové mouky

Jahodové muffiny z rýžové mouky

2 hrnky rýžové mouky



1 a 1/2 hrnku mléka (já používám rostlinné)



2 vejce



1/2 hrnku rostlinného oleje



200 g čerstvých jahod



stévie nebo třtinový cukr (podle chuti)



2 lžičky prášku do pečiva



1 lžička vanilkového extraktu



špetka soli

kokosový olej (na vymazání formy)



Do mísy kuchyňského robotu vsypejte mouku s kypřícím práškem. Přidejte vejce, olej, vanilkový extrakt, stévii a špetku soli. Vše postupně důkladně promíchejte pomocí plochého šlehače. Během míchání postupně přilévejte mléko a míchejte do té doby, než vám vznikne hladké těsto. Na závěr přidejte do těsta na kousky nakrájené jahody a těsto pak již jen lehce pomocí silikonové stěrky promíchejte. Formu na muffiny si lehce vymažte kokosovým olejem a těsto rozdělte lžící do formiček. Pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů přibližně 30 minut.

Recept pro KitchenAid.cz připravila Michaela Šupáková z blogu Cooking with Sůša