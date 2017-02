Vyzkoušejte křehký koláč s příchutí matcha čaje a tvarohem

Křehký koláč s příchutí matcha čaje a tvarohem

1 listové těsto



2 tvarohy



10 dkg cukru

4 vejce



2 vanilkové pudinky



200 ml mléka

1 1⁄2 lžičky MatchaTea

Tvarohy, cukr, žloutky mléko a rozmíchaný MatchaTea smícháme v míse. Listové těsto dáme na plech tak abychom měli okraje opřené o okraj plechu. Smíchanou směs nalijeme do pekáče a dáme pozvolna péct na 170 °C na 20 minut. Ze zbylých bílku si ušleháme sníh, do kterého přidáme ještě 2 polévkové lžíce cukru. Po 20 minutách vyndáme koláč z trouby a naneseme ušlehaný sníh (můžeme posypat jemně nasekanými mandlemi) a dáme ještě na 10 minut do trouby.