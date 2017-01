Vyzkoušejte mrkvový dort s karamelem a čerstvým ovocem

Mrkvový dort s karamelem a ovocem

Na korpus:

100 g vlašských ořechů (namletých najemno)



330 – 350 g najemno nastrouhané mrkve



260 g hladké mouky



1 lžička jedlé sody



1,5 lžičky kypřícího prášku



0,5 lžičky soli



1 – 2 lžičky skořice (podle chuti)



4 velká vejce (200 g)



310 g světlého muscovado cukru (postačí i krupice)



240 ml rozpuštěného másla



1 lžíce přírodní vanilkové esence / vanilkové pasty / semínka z jednoho vanilkového lusku



Na krém:

400 g másla



300 g mascarpone



cukr pudrový



lžička přírodní vanilkové esence



Mléčný karamel:

245 ml smetany (ideálně 40%, ale postačí 31%)



220 g cukru krupice



6 lžic vody



1 lžička přírodní vanilkové esence



Na dozdobení:

čerstvé ovoce, máta



Korpus

Vejce si vyndejte z lednice a nechte je minimálně hodinu stát v pokojové teplotě (ideálně je nechte z lednice vytažené přes noc). Troubu si předehřejte na 180 stupňů. 2 menší dortové formy si vymažte máslem a vyložte pečícím papírem. Je to mnohem lepší varianta než formu vysypávat moukou – korpus totiž v tomto případě bude mít na sobě moučnou krustu a to není příliš žádoucí.

V míse kuchyňského robotu smíchejte mouku, sodu, kypřící prášek, sůl, skořici a dejte zatím stranou. Ve druhé míse si pomocí plochého šlehače vyšlehejte vejce (šlehejte asi 1 minutu), poté asi natřikrát zašlehejte cukr a společně vyšlehejte do pěny. Bude to trvat asi 7 minut. Vejce s cukrem musí být našlehaná tak, že nestékají z vařečky a barva bude světlounce hnědá. Poté pomalu přilévejte máslo, vanilku a na nejnižší otáčky nakonec opatrně vmíchejte také připravenou mouku.

Nakonec přidejte ořechy a mrkev a ještě jemně ručně promíchejte. Hotové těsto nalijte do forem a dejte péct do vyhřáté trouby na 25 – 30 minut. Zda je korpus hotový poznáte tak, že do středu zapíchnete špejli, která je po vytažení čistá. Korpus nechejte zchladnout a poté opatrně vyndejte na mřížku. Nejlepší je nechat jej odpočinout do druhého dne a poté zdobit krémem.

Mléčný karamel

V kastrůlku si na nízkém plameni ohřejte smetanu s vanilkovou esencí a dejte stranou. Do dalšího kastrůlku si nasypte cukr, zalijte vodou a na vysokém plameni přiveďte k varu (směsí ani trochu nehýbejte). Nechte vařit, dokud nedosáhnete jantarového karamelu (pozor, aby karamel nezhořkl, pozorně ho pozorujte a ihned jakmile zezlátne, sundejte z ohně). Do karamelu přilévejte ohřátou smetanu (pozor, bude to prskat a syčet) a energicky míchejte metlou.

Krém

Máslo pokojové teploty šlehejte samotné asi 7 minut. Po této době bude krásně našlehané, světlé a bude lahodně vonět. Nyní po lžících přidávejte mascarpone. Vždy vyčkejte, dokud se mascarpone nespojí s máslem a až poté přidejte další lžíci. Mezitím do krému kápněte vanilkovou esenci. Nakonec prosejte pudrový cukr (množství podle chuti) a promíchejte.

Kompletace

Korpusy podélně rozřízněte a promažte postupně krémem. Každý korpus můžete pomazat i karamelem, ale není to nutné. Nakonec dort zahlaďte kolem dokola a dejte ztuhnout do lednice. Po 30 minutách jej přelijte karamelem, ozdobte ovocem a máte hotovo!

Recept pro KitchenAid.cz vytvořila Ivana Jindřichová z blogu Cat & Cook