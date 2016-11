Ořechové rohlíčky ze zakysané smetany

(cca dva plechy rohlíčků)

400 g hladké mouky



250 g másla



200 g zakysané smetany



špetka soli



rozpuštěné máslo na potření



moučkový cukr na ozdobu



Ořechová náplň:

150 g ořechů



90 g moučkového cukru



1 bílek



rum dle chuti



V míse kuchyňského robotu KitchenAid smíchejte všechny suroviny v kompaktní těsto. To následně zabalte do igelitového sáčku a uložte na hodinu do lednice. Vychlazené těsto rozdělte na šest až sedm dílů, podle požadované velikosti rohlíčků. Troubu rozehřejte na 200 stupňů a přichystejte si plech vystlaný pečícím papírem. Na pomoučněném vále každý díl vyválejte v kulatou placku, a tu následně rozdělte na 8 dílů (trojúhelníčků). (Vůbec neřešte nepravidelné konce, ty smotáte do rohlíčku a nikdo je neuvidí.

Připravte si ořechovou náplň: Ořechy nasekejte na jemno pomocí sekáčku, přidejte cukr, bílek a rum a smíchejte dohromady v směs. Těsto na rohlíčky je chuťově neutrální, takže náplň oslaďte podle svých preferencí. Připravenou náplň vrstvěte na širší konec každého trojúhelníku, rohy z širšího konce přehněte přes sebe a rolujte rohlíček. Trochu vytvarujte a položte na pečící papír „svárem“ dolů.



Pečte na 200 stupňů asi 20 minut, až jsou rohlíčky růžové. Víc vám napoví vůně, která se začne linout z trouby. Hotové rohlíčky potřete rozpuštěným máslem a hojně posypejte mletým cukrem.

Recept pro KitchenAid.cz připravila Martina Mazalová z blogu V kuchyni obyčejné ženy.