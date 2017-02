Vzpomínáte si na ně? Vzniknou portréty zamilované diskařky nebo kapitána hokejistů

„Rozhodli jsme se zpovídat nejstarší sportovní generaci, která zažila jak druhou světovou válku, tak později komunismus. Mnozí z nich se setkali s velmi nevybíravými metodami totalitních režimů,“ sdělil k projektu serveru Lidovky.cz ředitel neziskové organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa. „Každý z těch sportovců je nositelem unikátního životního příběhu, ve kterém můžeme objevovat obrovskou odhodlanost dosáhnout úspěchu,“ dodal.

Post Bellum představuje sdružení novinářů, historiků a aktivistů, jejichž snahou je pomocí osudů pamětníků odvyprávět příběh novodobé české historie. Portréty tuzemských sportovců točilo sdružení už dříve, ale nyní hodlá k jejich tvorbě přistoupit systematičtěji. Smyslem je najít právě ty legendy, na které si dnes vzpomene jen málokdo.

„Doporučení nám daly sportovní svazy, veteránská sdružení, sami oslovení sportovní veteráni, sportovní novináři a experti. Čerpali jsme i z databáze Post Bellum,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Václav Sochor ze sázkové kanceláře Tipsport, jež se na projektu podílí finančně. Vybraným sportovcům je po dobu tří let připravená přispívat k důchodu. „Chceme tak aspoň zčásti splatit to, co tito vynikající sportovci pro naši zemi dokázali,“ dodal.

Rozhovory povede bývalý novinář z BBC, první portrét už je hotový

První na řadu přišel bývalý vynikající hokejista Josef Černý, dlouholetý kapitán československé reprezentace, který od konce 50. do počátku 70. let posbíral s týmem 13 medailí z vrcholných světových akcí. „Lidé ho najdou ve sbírce Paměť národa na www.pametnaroda.cz ve druhé polovině února,“ prozradil serveru Lidovky.cz vedoucí audiovizuálních počinů Post Bellum Viktor Portel. Portréty dalších sportovců pak budou po jednom přibývat každý měsíc.

Tvůrčí tým projektu vystavělo Post Bellum pečlivě, v jeho čele stojí novinář Petr Nosálek. Zkušenosti má mimo jiné z české redakce BBC, s organizací spolupracuje poslední dva roky. Právě on rozhovory se sportovci povede, jeho úkolem bude současně vybrané legendy oslovit.

„V současné době sportovce s nabídkou natáčení postupně oslovujeme, rádi bychom zdokumentovali například vyprávění medailemi ověnčené gymnastky Věry Černé, fotbalistů Josefa Kadraby a Josefa Vojty nebo diskařky a olympijské vítězky z roku 1956 Olgy Fikotové-Connolly,“ podotkl Nosálek.

Fikotovou komunisté vyštvali do USA, Černý kvůli nim odložil národní dres

Právě příběh Fikotové představuje jeden z nejzajímavějších osudů domácí sportovní historie. Na olympiádě v Melbourne 1956 nezaujala jen špičkovými výkony, sportovní veřejnost dojala i její romance s americkým kladivářem Haroldem Connollym. Pár se do sebe během her zamiloval, ale v atmosféře studené války československé úřady vztahu nepřály. Atletka si nakonec svatbu s Connollym vyvzdorovala.

Josef Černý bojoval za hokejovou reprezentaci v letech 1959 až 1972, většinu času ji vedl jako kapitán.

Komunistický režim jí však kvůli tomu dráhu v československých barvách zatrhl, atletka tak v roce 1960 emigrovala do USA.

Reprezentační kariéru nepřímo ukončila totalita i v případě hokejisty Černého. Na olympijských hrách v Sapporu roku 1972 tehdy funkcionáři tlačili na tým, aby pustil zápas se Sovětským svazem. Černý po turnaji definitivně odložil národní dres. „Už jsem nechtěl zažít, aby mě někdo přemlouval, že musím nechat někoho vyhrát,“ vyprávěl později.

V současnosti Post Bellum plánuje, že dohromady připraví medailony 36 sportovců. S portréty pak bude možné dál pracovat, mohou se pro zájemce stát základem pro tvorbu rozhlasových, televizních či filmových dokumentů. „Vznikají kratší klipy s nejsilnějšími nebo nejzajímavějšími výpověďmi a vyprávění je také zpracováno do ucelené a chronologické textové podoby,“ uvedl Portela ze sdružení s tím, že medailony budou provázet aktuální i historické fotografie sportovců.