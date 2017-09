Kdo si v novém filmu zahraje psychopata Jokera? Tvůrci prý stojí o Leonarda DiCapria

LOS ANGELES Studio Warner Bros. nedávno oznámilo, že připravuje nový film o Jokerovi, komiksovém acrinepříteli legendárního Batmana. Jména režiséra a producenta jsou již známá, otazník se vznáší nad hercem, který ztvární hlavní postavu. Podle magazínu The Hollywood Reporter by mohl obléknout klaunův kostým Leonardo DiCaprio.

Nový film o začátcích Jokera by podle dostupných informací by měl režírovat Todd Phillips a mezi producenty se objevil Martin Scorsese.

Podle webu The Hollywood Reporter právě Scorseseho angažmá naznačuje, že se tvůrci filmu snaží pro hlavní roli získat hvězdu stříbrného plátna Leondarda DiCapria. Scorsese měl totiž jako režisér s DiCapriem dlouholeté profesní vztahy. „Duo během dvaceti let vytvořilo již pět velmi úspěšných filmů během dvaceti let: Letec, Gangy New Yorku, Skrytá identita, Prokletý ostrov a Vlk z WallStreet,“ uvedl magazín.

Leonardo DiCaprio prý zatím žádnou nabídku oficiálně nedostal, stejně tak není potvrzené ani Scorseseho angažmá. Zdá se však, že Warner Bros. mají zájem najít vážné herce, aby vytvořili vážný film, konstatuje server, zjevně v narážce na poslední neúspěšný film z batmanovského univerza Sebevražedný oddíl, kde si šíleného Jokera zahrál Jared Leto. Za svůj výkon sklidil kritiku.

Leto má přitom jako Joker vystupovat i nadále, v pokračování Sebevražedný oddíl 2. Na plátnech by se tak mohly objevit dva různé příběhy o Jokerovi se dvěma různými představiteli.

Studio Warner Bros. zároveň oznámilo, že chystaný film o Jokerovi nemusí nutně vycházet z komiksového světa. Chce prý totiž prozkoumat slavné postavy z „batmanovského“ příběhu z jiných úhlů. Film o Jokerovi tak má být prvním v řadě chystaných projektů.

V roli Jokera se v uplynulých třech dekádách objevily hned dvě výrazné postavy hollywoodské scény: Jack Nicholson v roce 1989 a Heath Ledger v roce 2008, jenž za svou roli ve snímku Temný rytíř posmrtně získal Oscara.