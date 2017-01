Ambasáda USA v Praze má web bez Trumpa. Stále se na něm loučí Obama

Zatímco stránky Bílého domu se s nástupem nového prezidenta proměnily prakticky okamžitě, americká ambasáda v Praze se změnami nespěchá. Ještě během nedělního odpoledne měla na webu jen informace vztahující se k předchozí administrativě - některé z nich jsou už přitom nedostupné. Například zmíněný odkaz na Obamův projev na rozloučenou, který aktuálnímu webu dominuje, vede na neexistující stránku.

V mapě stránek jsou pak pod bodem Prezident Spojených států stále dohledatelné informace o rodině předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy. Na neaktuální podobu oficiální stránky amerického zastupitelství upozornil web časopisu Reflex.



Tiskové oddělení americké ambasády v Praze ani po opakovaném dotazovaní serveru Lidovky.cz důvod, proč jsou na stránce neaktuální informace, blíže nevysvětlilo, přislíbilo však pozdější odpověď.



Přístup ambasády v Praze je přitom v evropském i transatlantickém kontextu výjimečný (viz galerie). Trumpova inaugurace dostala prostor na hlavních stránkách ambasád ve všech sousedních zemích - Německu, Rakousku, Polsku i na Slovensku.



Stejně tak se Trumpově nástupu do prezidentského křesla věnují úvodní stránky webů amerických zastupitelství v Rusku, Francii či Anglii. Hned několik příspěvků k Trumpově nástupu mají stránky velvyslanectví v Mexiku.



Podobně jako americká ambasáda v Praze se nástupu Trumpa nevěnují na své úvodní stránce také ambasády v Kanadě a na Kubě. Ta Havanská, která funguje od letošního července, se nevěnuje Obamovi ani Trumpovi, ale obecnější agendě. Web pro Kanadu pak propaguje klimatický program Baracka Obamy a Justina Trudeaua.

Trochu odlišná situace je na oficiálních účtech ambasády na sociálních sítích. Na Twitteru ambasáda sdílela gratulace novému prezidentovi z oficiálního účtu Bílého domu.

It’s official. Our 45th president has taken the oath of office & we couldn't be more excited! Congratulations to @POTUS Trump #Inauguration