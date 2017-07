Wintr: Kumulace radikálních změn bych se bál, mix Babišových vizí by mohl být nebezpečný

LN: Andrej Babiš ve své knize O čem sním, když náhodou spím představil vizi České republiky v roce 2035. Jeho představy o uspořádání státu vyvolaly diskuse. Je přínosné, že se o takových věcech začalo mluvit?

Obecně si myslím, že je dobře, když se v politice diskutuje o věcných tématech. Změny politického systému jistě představují věcné téma. Na druhou stranu si myslím, že systém parlamentní demokracie, který máme, je osvědčený. Jistě, můžeme zlepšovat dílčí věci, ale nebyl bych pro, aby debata vyústila v záměr systém zcela překopat. V době, ve které žijeme, by to bylo nebezpečné.

LN: Exministr financí navrhl řadu radikálních úprav – například zrušení krajské politiky, obecních zastupitelstev či Senátu. Co to prozrazuje o jeho uvažování o státu?

Lze o tom uvažovat tak, že Andrej Babiš ve své knize narážel na efektivitu politického systému. Zároveň je ale zapotřebí hlídat demokratickou legitimitu a vyváženost, systém potřebuje mít své brzdy a protiváhy, musí docházet k dělbě moci.

LN: Souhlasíte s některým z Babišových návrhů úprav politického systému?

Nejvíce asi souzním s kritikou krajů. Pamatujeme si, jak tehdy v roce 1997 vznikaly – ráno nebylo ve sněmovně jasné, kolik krajů se odpoledne schválí. Tím naznačuji, že dnešní podoba krajů je poněkud umělá – byť kopírují zhruba to, jak kraje vypadaly v letech 1949 až 1960. Nemám pocit, že by u všech krajů fungovalo propojení moci a odpovědnosti a kontroly ze strany občanů. Spíše se domnívám, že kraje moc dobře nefungují. Přiznám se, že nevím, co s nimi. Jednou z možností je zcela je zrušit.

LN: Když jste si přečetl Babišovu knihu vizí, lekl jste se? Hrozilo by zemi při jejich naplnění omezení liberální demokracie a zavedení spíše korporativního řízení státu?

O jednotlivých bodech se má a dá diskutovat, jde o zajímavé věci. Na mysli mám třeba změnu pravidel jednání Poslanecké sněmovny, byť bych nešel tak radikální cestou, jakou navrhuje hnutí ANO. Vcelku by ale výsledný mix Babišových vizí mohl být nebezpečný – právě s ohledem na vývoj v Polsku, Maďarsku nebo Turecku. Pokud byste zkombinoval přímou volbu prezidenta, posílení referend, jednu komoru s menším počtem poslanců, většinový systém s jednobarevnými vládami a zrušení obecních zastupitelstev, bylo by strašně snadné ovládnout celý politický systém jednou stranou.

Kdyby ještě parlament mohl být přehlasován v lidových referendech, hrozila by takzvaná cézarská demokracie či bonapartismus. Jde o režim, kdy se charismatický vůdce prosazuje prostřednictvím referend. Prostor pro brzdy a protiváhy mizí, nebezpečí autoritářského zřízení je značné. Takže kumulace tak radikálních systémových změn bych se bál.