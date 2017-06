Wonder Woman nesmí do Libanonu. Vláda film zakázala kvůli původu hlavní herečky

Pro Libanon je Izrael zemí nepřítele. Libanonské ministerstvo obchodu se snaží soustavně bojkotovat veškeré obchodní transakce s Izraelem. Ministerstvo vnitra ve středu zase zakázalo neškodný snímek Wonder Woman na motivy slavné série komiksů studia DC. Důvod je prostý - Gal Gadotová, představitelka hlavní role, pochází z Izraele. Problémové bylo hlavně to, že Gal Gadotová sloužila v izraelské armádě (v zemi je povinná vojenská služba i pro ženy). Izrael s Libanonem v roce 2006 válčil. Udává se, že Izraelců zahynulo 160, převážně vojáků, a Libanonců okolo 1200, většinou civilních oběti. Informaci o zákazu filmu přinesla agentura Reuters.

Film byl již připraven na středeční velkou premiéru v kinech v hlavním městě Bejrútu. Podle studia Warner Bros přišel zákaz promítání jen pár hodin před akcí. Filmu navíc v zemi již nějakou dobu probíhala reklamní kampaň a v úterý ještě stačila proběhnout předpremiéra. „Stálo to peníze. Kvůli ním o peníze přijdou i kina, jejich zaměstnanci a nakonec i libanonská ekonomika,“ říká Tony Chacra, ředitel distribuční společnosti, která snímek dodávala do libanonských kin. „Díky bohu, že ten film byl zakázán. V budoucnu se budeme snažit o zákazy dalších podobných filmů,“ vyjádřil se k situaci Samah Idriss, zakladatel kampaně za bojkot subjektů, které podporují či podporovali izraelsko-libanonský konflikt.

Gal Gadotová, která je mimochodem z jedné čtvrtiny Češka, hrála i ve snímcích Batman vs. Superman (2014) a Rychle a zběsile 7 (2015). Oba tyto filmy šly v Libanonu do běžné distribuce, ačkoliv Idrissova skupina se v případě snímku Batman vs. Superman o úplný zákaz také snažila. S Wonder Woman jim to vyšlo.



Synopse snímku: Ve filmu podle komiksové předlohy studia DC amazonská princezna Diana (Gal Gadot) projde těžkým bojovým výcvikem a stane se nenahraditelnou součástí svého kmene, který žije odděleně od okolního světa. Jednoho dne ale v oblasti havaruje válečný pilot a Amazonkám poví o strašlivém konfliktu, který se ve světě rozhořel. Diana se následně vydává do bitevní vřavy najít svůj úděl. Vybere si přezdívku Wonder Woman.