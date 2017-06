Trumpův advokát Kasowitz má styky s lidmi blízkými Putinovi, píše deník

WASHINGTON Osobní advokát prezidenta Donalda Trumpa Marc Kasowitz má prominentní styky s lidmi úzce napojenými na Kreml. Napsal to v sobotu list The Washington Post. Kasowitz, jehož si Trump nedávno vybral jako mluvčího v kauze údajného ruského vměšování do loňské volební kampaně v USA, hájí zájmy ruského oligarchy Olega Děripasky, blízkého prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Americký advokát, který zastupuje i největší ruskou státní banku Sberbank, po léta hájí Děripaskovy firmy v newyorském civilním sporu. Zatím naposledy se měl jako zástupce ruského oligarchy před soudem objevit 25. května, dva dny předtím, než si ho Trump pro kauzu ruského vměšování vybral. Kasowitzova právní firma na stání tehdy raději poslala jiného advokáta, napsal washingtonský list.

Kasowitz pro Trumpa pracuje už deset let a pověřován byl různými právními úkoly, například restrukturalizací dluhu nebo vedením soudní pře kvůli pomluvě. Jeho vazby na Rusko mohou prezidentovi způsobit komplikace, soudí The Washington Post. Trumpův právník podá stížnost na Comeyho. Kvůli únikům rozhovorů s prezidentem Děripaska vedl s pomocí Kasowitze u newyorského soudu komplikovanou při s bankou Morgan Stanley kvůli půjčce, kterou oligarchova firma Veleron nebyla v době krize schopna splácet. Spor Děripaska prohrál, neuspělo ani odvolání, uvádí deník. Sberbank zastupuje Kasowitz v kauze, která se teprve rozbíhá. Americký vlastník ruského žulového lomu Pavlovskgranit zažaloval Sberbank a další ruské instituce z násilného převzetí firmy a ze spiknutí s konkurencí. Sberbank byla v roce 2014 jedním ze sponzorů moskevské soutěže o královnu krásy, na níž vlastnil práva Trump. Místoředitelem banky byl tehdy Sergej Gorkov, bývalý agent ruské tajné služby, který se loni v prosinci setkal s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, napsal The Washington Post. Agentura AP v březnu uvedla, že pro Děripasku v letech 2006 až 2009 tajně pracoval Paul Manafort, který loni působil jako šéf Trumpovy volební kampaně. Dostával prý ročně deset milionů dolarů za to, že působil v USA ve prospěch Kremlu. Děripaska zprávu popřel a agenturu AP zažaloval.