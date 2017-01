Yolocaust: dvojí podoba ‚selfíček‘ z Památníku holocaustu v Berlíně

Projekt Yolocaust, který Shapira zveřejnil na svém facebooku, shromažďuje selfies různých návštěvníků berlínského památníku, která Shapira okomentoval jako lascivní a praštěná. Fotografie zveřejněné na seznamkách, osobních profilech a sociálních sítích upravil tak, aby upozornil na nepatřičnost pózování na takovém místě.

Selfies vzal i s jejich původními „lajky“, srdíčky, hashtagy a popisky, a vše zasadil do jiného prostředí. Po najetí myší na selfie se obrázek začne měnit, a z Památníku holocaustu v Berlíně jsou dobové fotografie koncentračních a vyhlazovacích táborů, ke kterým se památník vztahuje.

Projekt Yolocaust.

Shapira tak poukázal na nepatřičnost a absurditu pořizování takových fotografií na místě, jako je památník holocaustu. Na stránkách projektu Shapira píše, že žádná z historických událostí se nevyrovná holocaustu. A je na každém z nás, abychom posoudili, jak se u památníku budeme chovat.

Téměř 10 000 návštěvníků denně, ne všichni se umí chovat

Na otázku, zda to k obětem holocaustu není neuctivé odpovídá: „Ano, chování některých lidí, kteří památník navštíví je neuctivé. Ale oběti jsou mrtvé, a zřejmě jsou zaneprázdnění věcmi mrtvých lidí, než aby se zabývali tímto.“

Izraelec Shahak Shapira spustil projekt upozorňující na nevhodné chování u památníku holocaustu.

Zároveň upozorňuje na to, že pokud by někdo z návštěvníků památníku, jehož fotka se dostala do Shapirova projektu litoval, může se ozvat, a jeho fotka se z projektu odstraní.

Každý den navštíví Památník holocautu v Berlíně s 2711 betonovými deskami a rozlohou 19 000 metrů kolem 10 000 lidí. Řada z nich pořizuje nepatřičné fotky, skáče, fotí se v různých pozách a při aktivitách, které jsou pro pietní místo nepatřičné.

Názory na význam památníku se napříč veřejností liší. Pro některé znázorňují šedé stély náhrobky šesti milionů zavražděných Židů, kteří byli pohřbeni v masových hrobech. Jiní v něm vidí symboliku šedého popela, na který byly oběti spáleny.