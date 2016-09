Známá youtuberka Teri Blitzen končí s propagací Bubble Tea. Po kauze s umělými barvivy

„Ptali jste se mě, co v tom je, ale já to vážně nevím. Jsou tam nějaké speciální příchutě, který se nedají normálně sehnat, ale já věřím, že je to někde napsané, nebo že vám to řeknou na stánku,“ říkala ve svém videu ještě začátkem léta v šestnáctiletá youtuberka Teri Blitzen, která patří mezi nejvlivnější osobnosti českého internetu.



V reakci na nedávné problémy společnosti Blitzen ve svém videu uvedla, že končí spolupráci s Bubbleology. „Ta firma mi lhala. Tvrdili mi, že tam jsou přírodní barviva, ale přitom se společnost vrátila k azobarvivům. Mě ani nenapadlo se na to ptát. Ale vědět to, tak tu spolupráci ukončím dřív,“ uvedla důvod známá youtuberka.

Ta přitom výrobky společnosti Bubbleology propagovala v téměř každém svém videu. Buď zmínkami o ochuceném čaji, nebo pomocí pořadu Čaj s Teri, ve kterém se objevoval kelímek s čajem a kuličkami, který Blitzen během natáčení pravidelně ukazovala a přitom z něj upíjela.

Teri Blitzen nebyla jediná česká youtuberka, která spolupracovala se společností Bubbleology. „Spolupracujeme také s Fallenkou, ale jedná se o minoritní kanál naší propagace,“ řekl serveru Lidovky.cz manažer společnosti Bubbleology Jaroslav Švadlenka.

Obě zmiňované youtuberky měly i svoji příchuť tohoto nápoje, kterou propagovaly v rámci svých videí. Teri Blitzen přitom sleduje na YouTube téměř 400 tisíc lidí, její patnáctiletou kolegyni Fallenku jen o padesát tisíc méně. K oběma youtuberkám se ještě připojila Makyna016, kterou sleduje přes 160 tisíc lidí (v době psaní článku - pozn. red.).

Značky čaje pojmenované podle youtuberek jsou vždy v limitované edici, což zvedá poptávku po produktu. Průměrně je takový čaj v prodeji měsíc a mezi fanoušky je velmi populární.

Společnost využívala k propagaci svých nápojů také možnost vyhrát dovolenou na Kanárských ostrovech s youtubery. „Stačí, když si koupíte bubble tea, koupíte si k tomu tohleto tričko, které stojí jen 199 korun, vyfotíte se s ním a dáte to na instagram Bubbleology, k tomu poté dostanete další tričko,“ nabádá ke koupi drinků ve svém videu Fallenka.

Společnost také na své propagaci spolupracuje s méně známými youtubery, jako jsou Anna Sulc, Zachy nebo Adam Mach. Propaguje je i modelka a česká miss Nikol Švantnerová.

Společnost Bubbleology aktuálně čelí kritice kvůli neochotě zveřejnit složení svých nápojů. Na problém upozornil Jan Tuna v pořadu internetové televize Stream. Problém bylo, že společnost Bubbleology nabízela nápoje, které podle propagačních materiálů neměly obsahovat cukry nebo umělá barviva.

Ta však v nápojích přiznal i Švadlenka. „Umělá barviva naše nápoje obsahovaly, od podzimu 2016 se je ale budeme snažit nahradit přírodními. Nejedná se o reakci na video, ale díky jeho zveřejnění se snažíme celý proces urychlit,“ řekl. Podle Švadlenky už společnost přírodní barviva používala, ale kvůli stížnostem na mdlou chuť se vrátila k původním barvivům.



Přestože firma uvádí, že se zaměřuje a adolescenty, její produkty si kupují i mladší zákazníci z generace, kterou silněji oslovují videa zmíněných youtuberů. „Naší cílovou skupinou jsou lidé mezi 17-25 lety. Téměř dvě třetiny našich zákazníků tvoří ženy,“ uvedl v prohlášení manažer Bubblelogy Švadlenka. „Je to různé, ale děti k nám chodí. Hlavně po konci vyučování. Jsou to děti ze základní i ze střední školy,“ řekla však serveru Lidovky.cz prodavačka ve stánku v Obchodním centru Nový Smíchov, která si nepřála být jmenována.



