Ochránci zvířat slaví. Společnost Carrefour stáhla z čínských regálů psí maso

Do boje proti prodeji psího masa se zapojilo mimo jiné hnutí Animals Asia. Nejednalo se však o rychlý proces - jejich snahy trvaly několik let. Na prodej psího masa v síti supermarketů Carrefour se poprvé přišlo již v roce 2012. Podle informací na webu hnutí Animals Asia následně společnost slíbila, že zboží vyřadí z prodeje. Opětovná inspekce, která zavítala do supermarketů v roce 2016, ale zjistila, že produkty obsahující psí masou jsou stále v nabídce, a to konkrétně ve dvou čínských pobočkách této společnosti.

Na emaily zasílané hnutím Animals Asia vedení společnost ve Francii ale neodpovědělo a situace zůstávala stejná. Bojovníci za práva zvířat po celém světě se proto spojili a podepsali petici. Desítkám tisíc signatářů se podařilo během jednoho dne dosáhnout toho, o co se hnutí snažila několik let - společnost Carrefour psí produkty v úterý z prodeje stáhla, a trvalo jí to necelých 24 hodin.

Podle deníku The Guardian francouzská společnost ve svém prohlášení uvedla, že se jednalo o lokální produkty, které si mohli zákazníci koupit jen ve zmíněných dvou pobočkách v čínském městě Šu-čou. V dalších zhruba 200 pobočkách, které společnost v Číně má, podle dostupných informací podobná intervence nebyla nutná.



Carrefour (ilustrační foto).

Nemáme záruky, že se psí maso nevrátí, varují ochránci

Ředitelka společnosti Animals Asia Irene Fengová označila stažení psího masa z prodeje za velký úspěch. „Je to obrovské vítězství pro každého člověka na světě. Jednotlivě jsme byli přehlíženi multinárodnostní společností, ale když jsme se spojili, výsledek byl téměř okamžitý,“ uvedla Fengová.

Hnutí Animals Asia ale v souvislosti s úspěchem zůstává střízlivé a upozorňuje na to, že není vyloučeno, že se psí maso opět v prodeji objeví. Podle Fengové je problémem například velikost celé sítě těchto supermarketů. „Firma vlastní 200 obchodů v Číně - není v našich silách je zkontrolovat všechny,“ uvedla Fengová. Upozornila dále na to, že společnost nenabízí žádné záruky toho, že se problém nebude opakovat. Měla by podle ní přijmout tzv. „no dog policy“, politiku zaručující to, že firma se psím masem neobchoduje.

Psí maso ale z čínské kuchyně pravděpodobně jen tak nezmizí. V současnosti se tam podle organizace Humane Society International ročně kvůli němu porazí na 10 milionů psů. Přestože mnoho mladých Číňanů a obyvatel středních vrstev pojídání psího masa odsuzuje, nejedná se o ilegální záležitost. Hlasy aktivistů v oblasti práv zvířat ale neutichají.