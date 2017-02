VOKÁČ: Z hrdiny zrádcem. ‚Zatracený‘ Kabaň a nová Octavia

Je jasné, že po oznámení odchodu z Boleslavi budou mnozí aktuální vzhled octavie vnímat ještě negativněji. Názor, že Kabaň facelift octavie vymyslel jako jakýsi naschvál před odchodem, se jistě objeví. Z hrdiny, který dal škodovkám moderní a atraktivní design, se tak téměř přes noc stane v očích mnohých zrádce, který zkazil jejich nejoblíbenější auto a utekl.



Přitom je to samozřejmě nesmysl, design auta se chystal dávno před tím, než mohl Kabaň vůbec tušit, že zamíří k BMW. Současný facelift je pak navíc spíš než čímkoli jiným prostě přirozeným vývojem designového stylu, který Kabaň Škodě naordinoval a zároveň důkazem vývoje samotného designéra. Slovenský génius, který dovedl dát škodovkám drahý design za rozumné peníze, jednoduše nemůže malovat neustále stejná auta. Dvojitá světla jsou jeho nejnovějším podpisem.

U BMW teď bude moci otočit list a začít znovu svůj styl pilovat z jiného základu. Čas ukáže, jestli i podobně jako u Škody dostane prostor vytvořit nový nebo alespoň výrazně změnit stávající designový styl značky. Stejně tak, jako čas ukáže, jak povedený či nepovedený nakonec je facelift octavie.

Třeba jsou ta rozdělená světla opravdu hezká, jen to ještě nevíme. Značka, ke které Kabaň míří, s tím má mimochodem zkušenosti. Dnes je design většiny vozů BMW, které před lety navrhl Chris Bangle, považován za nadčasový a elegantní, ale na počátku byl pro mnohé nestravitelný. Podobně to může být s „oktávkou“: za pár let je možná budeme považovat za vrchol éry slovenského designéra v koncernu VW. A Kabaň bude tím hrdinou, kterým si zaslouží být.