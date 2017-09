Z Německa až do hollywoodských trháků. Hans Zimmer slaví šedesát let

Hans Zimmer je dnes patrně nejvyhledávanějším skladatelem filmové hudby. Za soundtracky k slavným snímkům získal Oscara, dva Zlaté glóby i jednu cenu Grammy. Oslavme jeho kulatiny osmi nejznámějšími skladbami z notového zápisu tohoto úspěšného skladatele.

Hans Zimmer se za svůj život podílel na téměř nekonečném seznamu filmů. Se svým orchestrem také jezdí po celém světě a hraje naživo. V České republice vystoupil naposledy 4. června letošního roku v Praze.

Rain Man (1988)

Soundtrack ke kultovnímu filmu byl prvním velkým úspěchem Hanse Zimmera. Ve filmovém průmyslu se pohyboval pořádně teprve dva roky a Rain Man ho vynesl na výsluní svou nominací na Oscara za hudbu.



Lví král (1994)

Za soundtrack k slavné Disneyovce Lví král obdržel Hans Zimmer Oscara. Na hudbě k filmu se mimo něj podíleli třeba i Elton John a Tim Rice. Jen v Americe se prodalo více než 10 milionů CD s hudbou k Lvímu králi a deska se tím stala desetkrát platinovou.



Gladiátor (2000)

Cesta bývalého generála Maxima vedla přes krvavé zápasnické arény. Do boje i odpočinku mu hrála hudba právě Hanse Zimmera. Známá je hlavně skladba Now We are Free, na které spolupracoval s australskou vokalistkou Lisou Gerrardovou. Za hudbu k tomuto filmu získal Zimmer zlatý Glóbus.



Piráti z Karibiku (2003)

Zvedněte plachty, nasolené tresky! Zimmer složil hudbu i ke snímku Piráti z Karibiku, který z korzárů znovu udělal populární věc. Zároveň je autorem soundtracku i třech pokračování ságy. Autorem hudby k novince, pátému dílu Salazarova pomsta, byl ale Geoff Zanelli.



Andělé a démoni (2009)

Co by byla pořádná mystéria bez správného hudebního doprovodu? Tom Hanks si ve filmu podle knižní předlohy Dana Browna zahrál symbologa Roberta Langdona. Zimmer složil hudbu i k dalším dvěma dílům - Šifře mistra Leonarda a Infernu.



Počátek (2010)

Hans Zimmer je dvorním skladatelem filmového velikána Christophera Nolana. Kromě hudby ke všem třem filmům s Batmanem složil i orchestrální epiku k originálnímu snímku s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Byl za ni nominován jak na Oscara tak na Zlatý glóbus.



Dunkerk (2017)

Nejúspěšnější válečný velkofilm všech dob - takové označení již k filmu Dunkirk sedí. U velkolepého příběhu největší evakuace v dějinách samozřejmě nesměl chybět ani režisérův dvorní skladatel.



Call of Duty: Modern Warfare 2

Zimmer není jen filmovým skladatelem, ale několikrát si odskočil i k videohrám. Je autorem hudby pro oceňované tituly Call of Duty: Modern Warfare 2 nebo akční sérii Crysis.