Z New Yorku se může stát zatopené město duchů, varují filmaři

NEW YORK Mrakodrapy na Manhattanu vykukují z vody, ulice New Yorku se proměnily v řeky. V důsledku globálního oteplování by se mohlo z mnohamilionové metropole stát město duchů, varují filmaři v trikovém videu. Nejde o žádnou bláznivou fantazii ani nereálný katastrofický scénář. Jejich animovaný kraťas se opírá o seriózní vědecké studie.