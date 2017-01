Milionový pochod za ženská práva vznikl v hlavě šedesátileté důchodkyně

Pochod žen na Washington se nejspíš zapíše do dějin jako jedna z nejrozsáhlejších jednodenních manifestací v historii USA. Vše přitom začalo jedním nenápadným příspěvkem na Facebooku.

Šedesátiletá důchodkyně z Havaje a bývalá právnička Theresa Shooková se podle svých slov po výhře Donalda Trumpa necítila příliš dobře a na sociálních sítích si jednoduše chtěla promluvit o tom, co se vlastně stalo. Tak prý napsala: Co kdyby ženy v době okolo inauguračního dne pochodovaly hromadně na Washington? Několika z jejích přátel se nápad tak zalíbil, že založila facebookovou událost, ke které se podle The Washington Post za večer připojilo 40 lidí. A šla spát. Když se ale ráno probudila, zájemců bylo už 10 000. Událost postupně upoutala pozornost statisíců obyvatel Washingtonu a posléze i celého světa.

Jen na Facebooku se událost nakonec rozrostla na 230 000 lidí, kteří přislíbili účast na manifiestaci, která se měla odehrát den po Trumpově inauguraci. Dalších 252 000 projevilo zájem. To odpovídá odhadovanému půl milionu lidí, kteří údajně pochodovali Washingtonem. Organizační tým jich přitom čekal 200 000, a tak se potýkal s problémy. Dav se pohyboval pomalu a s obtížemi, a navíc bylo nutné přesměrovat jeho cestu.

Možná se lámaly rekordy

Spekuluje se o tom, že se jednalo o největší pochod „na Washington“. Statisíce lidí zaplnily také ulice Chicaga, New Yorku, Los Angeles i Bostonu. Davy čítající nejméně desítky tisíc lidí hlásili i v Sydney, Londýně, Tokiu a dalších světových metropolích. Na Václavském náměstí v Praze se sešlo kolem 200 sympatizantů. Srovnání se nevyhla ani inaugurace Donalda Trumpa, podle webu televize CNN je však těžké určit, která z událostí přitáhla ve Washingtonu větší pozornost.

Demonstrace na Washingtonské půdě jsou neopomenutelnou součástí americké historie. Čtvrt milionu lidí se například podle odhadů shromáždilo v roce 1963, když Martin Luther King pronesl svůj legendární projev „Mám sen“, kolem půl milionu lidí zde v roce 1969 protestovalo proti válce ve Vietnamu a Washington byl i součástí vůbec největší protestní akce vůbec, a to proti rozhodnutí Geogre Bushe zasáhnout v Iráku.

Pochod se rozrostl do všech koutů Ameriky - podle serveru BBC celkem na 600 míst po celém světě. Podpora přišla dokonce i z Antaktidy, což znamená, že se protestovalo na všech sedmi kontinentech. Mezinárodní tým expediční lodi se během jedné ze svých zastávek vydal na symbolický (šlo asi o deset metrů) pochod, kterým chtěl vyjádřit solidaritu „svým sestrám po celém světě“. Transparenty arktických vědců se soustředily především na otázky klimatu.

Gloria Steinemová, Madonna i John Kerry

Akce ve Washingtonu přitáhla nejvíce pozornosti svou kritikou Trumpa, i když na ní nakonec nebyla oficiálně zaměřená, a řadou známých osobností, které vyslovily proti jeho politickým názorům. Mluvilo se o všem od znásilnění po danění tamponů. Jeden z prvních proslovů měla feministická ikona Gloria Steinemová, která hovořila o tom, jak důležité je vidět protestující na jednom místě.

„Někdy musíme dát naše těla tam, kde jsou naše hodnoty. Někdy nestačí zmáčknout odeslat,“ řekla davu. „A pamatujte: Ústava nezačíná slovy ‚Já, prezident‘ - ale ‚My, lidé‘.“ Dále děkovala manželům Obamovým, Berniemu Sandersovi a Hillary Clintonové, o které v narážce na Trumpovy předvolební sliby, že iniciuje její vyšetřování kvůli neobratnému zacházení s pracovními e-maily, poznamenala, že je „živá a rozhodně ne ve vězení.“ Clintonová sama se pochodu neúčastnila, ale vyjádřila mu podporu na Twitteru.

We Washingntonu také mluvily zpěvačky Madonna a Cher, herečky Julia Robertsová a Scarlett Johanssonová, režisér Michael Moore, bývalý ministr zahraničí John Kerry, LGBT aktivistka Janet Mocková bojující za práva sexuálních menšin a bojovnice za občanská práva Angela Davisová. Také zde promluvila mítní demokratická starostka Muriel Browserová. V New Yorku se pak demonstrací účastnily například herečky Helen Mirrenová a Whoopi Goldbergová, v Los Angeles herečka Jane Fondová.