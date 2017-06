Z očí do očí? Kdepak, ministři si účty vyřizují na sociálních sítích, aby byli vidět

Když ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) v reakci na rozhovor ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) pro deník Právo minulý týden na Twitteru napsal, že Chovanec nejspíš spáchal trestný čin, když prozradil utajené informace z jednání o uprchlických kvótách, odpověď protistrany na sebe nenechala dlouho čekat.

Zhruba hodinu nato – ačkoliv bylo pár minut po půlnoci – Chovanec nasdílel na stejné sociální síti obsáhlý příspěvek z Facebooku, který uvedl slovy „Pravda versus Pelikán“. Svého protějška v něm mimo jiné označil za „známého vítače“, který jej „frackovitě napadá a mstí se mu“. „Je to ubohé jako když vloni vyhrožoval rezignací, ale když přišlo na lámání chleba, koktal jak malý Jarda,“ uvedl Chovanec v komentáři, jejž doplnil rozesmátým smajlíkem.

Ministr vnitra Milan Chovanec.

Není tajemstvím, že politici z různých stran a hnutí se v období před volbami s oblibou navzájem poměřují. Twitter a Facebook jim poskytují nové, prospěšné bojiště. Pochopitelně by si mohli vše říct z očí do očí a vyřešit to takříkajíc chlapsky, pak by však nikdo jejich verbální boj neviděl.

„Je to posílání si vzkazů, aby volící veřejnost poznala, jaký jsem pašák a jak jsem ho sejmul,“ vysvětluje počínání kolegů z vládního kabinetu Vilém Rubeš, marketingový a reklamní expert s 25letou praxí v PR komunikaci. To potvrzuje i fakt, že ani jeden z aktérů virtuální diskuze se i přes oslovení serverem Lidovky.cz k záležitosti nevyjádřil.

„Babiš oje*al český stát“

Sociální sítě podle něj oproti tištěným či internetovým médií skýtají dvě zásadní výhody - jsou rychlé a pakliže ministři své účty spravují sami, nikdo další do jejich příspěvků nemůže zasahovat.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán na sjezdu ANO.

„S příchodem zejména Twitteru mohou v reálném čase zaútočit na konkurenta před zraky vlivných. Novinářů, ostatních politiků i dalších influencerů. To je svůdné,“ dodává Rubeš s tím, že kromě zasvěcených lidí si rozepří beztak příliš lidí nevšimne. „Nikdo si neřekne, to jsou kujóni, ti je natřeli. To politikovi řeknou jen jeho oddaní a nohsledové.“

Své názory si přes sociální sítě vyměňovali také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a někdejší ministr financí, tehdejší místopředseda vlády, Andrej Babiš (ANO). Sobotka počátkem února na Facebooku napsal, že šéf hnutí ANO využil dluhopisy, aby „oje*al český stát“. Twitter využívá k ostré kritice svých názorových oponentů i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček, který dle svých slov pouze plní „trojjedinou úlohu“. Jednak prezentuje a hájí Zemanovy názory, zároveň ale brání současnou hlavu státu.