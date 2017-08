Z pašeráka drog mozkem útoku v Barceloně? Imáma Sátího udrželo v Evropě odvolání na lidská práva

BARCELONA Imám Abdalbákí Sátí, který je považován za mozek teroristických útoků v Katalánsku z minulého týdne, se zřejmě zradikalizoval ve vězení, kam se dostal za pašování drog. Setkal se tam s lidmi, kteří organizovali bombové útoky v Madridu. Následně měl být vyhoštěn, ale pro porušení jeho lidských práv soud vyhoštění zrušil a Sátí si následně úspěšně zažádal o azyl. Díky tomu se dostal do Belgie, kde budil podezření i v místní muslimské komunitě.

V roce 2010 byl Sátí odsouzen za pašování hašiše z Maroka do Španělska. Trest si měl odsedět ve městě Castellon na východě Španělska. Podle britského deníku Telegraph se imám ve vězení seznámil s jedním ze strůjců bombových útoků v Madridu v roce 2004 Rašídem Aglifem, který byl odsouzen na osmnáct let.

Z trestu si imám Sátí odseděl více než polovinu a v dubnu 2014 byl propuštěn. Součástí rozsudku bylo i vyhoštění do Maroka, odkud Sátí pochází a kde žije jeho manželka a děti. V odvolacím řízení bylo ale jeho vyhoštění zrušeno a Sátí mohl zůstat ve Španělsku, kde měl pobyt od roku 2002. Server The Times uvedl, že Sátího hlavním argumentem bylo porušení jeho lidských práv, ke kterému by násilným vyhoštěním došlo. Soudce mu vyhověl.

Imám Abdalbákí Sátí, který měl stát za útoky v Barceloně.

Ještě v říjnu 2014 Sátí podal žádost o azyl, se kterou uspěl. Měl tedy možnost pohybovat se po všech šestadvaceti zemích schengenského prostoru. To mu umožnilo přestěhovat se na čas do Belgie.

Podle deníku El Mundo na jaře 2015 soudce Pablo de la Rubia rozhodl, že Sátí nebude vyhoštěn, protože nepředstavuje „reálnou hrozbu“ a projevil „úsilí o integraci do španělské společnosti“. Obchodování s drogami označil tehdy soudce za „jediný a už starý trestný čin“.

Podezřívali ho už v Belgii

V belgickém městě Vilvoorde, které má asi 43 000 obyvatel a těsně přiléhá k Bruselu, žil imám Sátí podle starosty Bonteho od ledna do března 2016. „Imám sousední lokality Diegem přišel za námi a ptal se na něj. Zdál se mu divný, protože mu říkal, že přišel ze Španělska, neboť tam nemá budoucnost. Nelíbilo se mu také, že se Sátí prohlásil za imáma, ačkoli k tomu nedoložil příslušné dokumenty,“ uvedl starosta Vilvoorde.



Starost Bonte neuvedl, koho přesně ve Španělsku tehdy s dotazem na Sátího minulost kontaktoval. Imám Sátí ale už tehdy neměl čistý trestní rejstřík kvůli obchodu s drogami, co je podle listu El Periódico jeden ze zdrojů financování džihádistů.



„A i když nebyly informace, že by Sátí byl podezřelý z radikalizace islamistů či z nabádání k terorismu, muslimská komunita v našem regionu se rozhodla ho vyhostit z mešity,“ uvedl Bonte. Dodal, že je velmi pyšný, že to byli právě muslimové, kteří „se obrátili přímo na policii“.



Město Vilvoorde v posledních letech přijalo řadu opatření v rámci prevence před radikalizací islamistů. Bonte s těmito kroky začal v roce 2012 poté, co vyšlo najevo, že asi 30 lidí z města odešlo bojovat do Sýrie do řad organizace Islámský stát. Základem opatření, která starosta zavedl, je zapojit do prevence proti terorismu celou komunitu. „Boj s terorismem funguje jen tehdy, když vychází zvnitřku vlastní komunity,“ uvedl starosta města Vilvoorde.