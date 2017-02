Z USA odcházejí uprchlíci do Kanady, bojí se Trumpa

Mnozí běženci, kteří přišli do Kanady z USA, tvrdí, že se k přechodu zasněžené hranice v mrazu rozhodli z obavy o svou budoucnost. Bojí se, že je Trumpova administrativa vyhostí zpět do vlastí. Mnozí z nich totiž pocházejí z vybraných muslimských zemí, jejichž obyvatelům se Trump pokusil vstup do USA zakázat. Soud příslušný Trumpův dekret sice zablokoval, ale americký prezident chce tento týden vydat nové nařízení, které bude na námitky soudu reagovat.



Mezi Ottawou a Washingtonem platí ujednání, které předpokládá, že uprchlíci požádají o azyl v první bezpečné zemi, do které vstoupí. Pokud by tedy migranti oficiálně o azyl na kanadské hranici požádali, kanadské úřady by je podle dohody vrátily zpět do USA. Určitou nadějí je proto nelegální a v zimě velmi nebezpečný přechod hranice v nestřežených úsecích, aby neexistoval záznam, že žadatel o azyl přišel přes USA.