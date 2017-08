Z Venezuely kvůli autoritářskému režimu uprchlo do Kolumbie už 300 tisíc lidí

CARACAS Asi 25 tisíc lidí přejde denně hranice z Venezuely do Kolumbie, většina proto, aby si tam nakoupila základní potraviny. Každý desátý už ale v Kolumbii zůstává, informoval v pondělí server eldiario.es s odvoláním na kolumbijskou pohraniční stráž. Její vedení se obává, že počet venezuelských uprchlíků dále poroste i kvůli upevňování autoritářského režimu prezidenta Nicoláse Madura.

„Zatím nemůžeme mluvit o masivním exodu, ale ano, počet Venezuelců, kteří utíkají ze své vlasti je vysoký,“ uvedl šéf kolumbijské vládní agentury pro migraci Christian Krüger. V současnosti je podle odhadu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) nyní v Kolumbii asi 300 tisíc Venezuelanů. O azyl požádalo od začátku letošního roku ve světě asi 50 tisíc Venezuelanů, loni jich za celý rok bylo podle UNHCR 27 tisíc.



„Každý den, když se v osm ráno otevře přechod, vidíme jím projít asi 25 tisíc lidí. Z toho asi deset procent požádá o razítko do pasu s tím, že zpátky už nepůjde,“ řekl serveru eldiario.es kolumbijský pohraničník.

Mezi Venezuelany, kteří nedávno přešli kolumbijské hranice jen jedním směrem, je i pět z 33 nových soudců nejvyššího soudu, které jmenoval 21. července parlament. Prezident Maduro ale poté okamžitě prohlásil, že je všechny pozatýká.

Parlament, v němž má většinu opozice, jmenoval nové členy nejvyššího soudu proto, že neuznává legitimitu dosavadních členů soudu. Ty totiž jmenoval v prosinci 2015 starý parlament na mimořádném zasedání, které svolal, když už bylo jasné, že v novém parlamentu vládní socialisté ztratí po 15 letech většinu.

Jedním z nových soudců, kteří uprchli nedávno do Kolumbie, je i Pedro José Troconis. „Po našem jmenování vtrhla pozdě večer tajná služba do našeho domu a bytů našich příbuzných a známých, se zbraněmi v rukou a kuklami na hlavách. Pak všechny vyslýchali, aby zjistili, kde jsem,“ řekl Troconis v neděli kolumbijskému deníku El Tiempo. „A přitom jsem nespáchal žádný zločin,“ dodal specialista na trestní právo Troconis, jemuž prý také zablokovali účty, a to vše bez soudního příkazu.

Tři z nových soudců byli venezuelskou policií zatčeni, šest dalších se uchýlilo na chilskou ambasádu v Caracasu, dva dostali politický azyl v Panamě, pět jich je v Kolumbii a zbytek se skrývá ve Venezuele.

Právník Troconis se vyjádřil i k novému Ústavodárnému shromáždění, jímž se Maduro snaží nahradit parlament. „Tohle shromáždění má extrémní pravomoci, může úplně všechno bez jakékoli kontroly,“ obává se Troconis. „Když to dovedu do extrému, tak může vydávat i rozsudky smrti,“ dodal. Shromáždění už odvolalo generální prokurátorku, kritickou k vládě, a nahradilo jí svým člověkem. Nový orgán ovládá vládní strana, neboť opozice volby do něj bojkotovala jako nedemokratické.