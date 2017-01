Z vrcholku hor do nejhlubších oceánů bez úhony. V kině Pilotů otevřeli Virtuální pokojíček

„Chceme nabídnout i filmový obsah vyvíjený právě pro virtuální realitu. Jsme tak prvním prostorem v Evropě podobného typu,“ říká spoluzakladatel agentury Štěpán Kleníček. Za barem se musí doleva. Pokojíček i s vchodem, ačkoliv jasně označen, může snadno uniknout pozornosti návštěvníka kina. Uvnitř jde rozměrově o pár metrů čtverečních. Na první pohled zaujmou malby na zdech, futuristicky vyhlížející kamerky po stěnách a hlavně helma s ovladači u velké televize. Hodně techniky na málo prostoru. „Kompletní zařízení pokojíčku za účelem nejlepšího zážitku přijde zhruba na 100 tisíc,“ sdělil Robin Pultera, druhý spolumajitel agentury. Nejdůležitejší složkou je helma pro virtuální realitu, v tomto případě značky HTC Vive. Ta pozná pohyby hlavy a upraví tak výhled ve virtuálním světě. Doplněná je dvěma ovladači a sluchátky, které se upevní na hlavu. Snaha o kompletní přenesení člověka z jedné reality do druhé může začít.

Princip virtuální reality „v obývacím pokoji“ je rychle se rozmáhající novinka. Na rychle zrychlující vlak nastoupila třeba společnost Google. Jejich aplikace Tilt Brush umožňuje uživateli malovat. Háček je v tom, že prostor na malování je opravdu trojrozměrný a dají se tak s trochou cviku vytvářet plastické malby. Ačkoliv je to nezvyk, uživatel se neubrání fascinaci hned od začátku. Je to jako když dítěti dáte do ruky novou multifunkční hračku a ono musí stále zkoušet, co všechno to dovede. Tilt Brush umožňuje změnu pozadí a tak se dá malovat třeba uprostřed vesmíru. Zároveň obsahuje databázi plastických kreseb umělců, kteří spolupracovali s Googlem a uživatel si je může otevřít ve své virtuální realitě a podívat se na ně snad ze všech úhlů. Jako úvod do virtuální reality slouží Tilt Brush více než dobře.

Tilt Brush je interaktivním virtuálním zážitkem, který má ale k „filmovosti“ daleko. Návštěva hlubin oceánu je ale právě dynamickou ukázkou filmového potenciálu virtuální reality. Všude se něco hýbe, ryby plavou, slunce prosvítá skrze vlny. Co uživatel vidí a jaký zážitek si z toho odnese, to je čistě na tom, na co se zrovna dívá. na podobném principu funguje třeba imerzivní divadlo, kde divák také vidí jen to, na co se dívat rozhodne. Efekt je ten, že druhý zážitek může být naprosto jiný, i když jde o identický program. V prostředí virtuální reality jsi lze také prohlížet oblíbené Google Maps. Člověk se přemístí jako ve standardních webových mapách na jakékoliv místo. Ve virtuální realitě máte ale takřka pocit, že jste přímo na místě, i když jako nějaká velká příšera mezi věžáky. Tahem ovladače je možné měnit denní dobu a střídání dne a noci působí s nasazenou helmou téměř magicky.

Počáteční pocit ztráty smyslu může být velmi nepříjemný, ale člověk si obecně rychle zvykne. Sluchátka nejsou úplně nepropustná, tak člověk se svým okolím kontakt stále má a rozhodně to neruší celkový zážitek. Zároveň se člověk nemusí bát, že by zbaven zraku narazil do zdi. Ty futuristické kamerky na zdech vytvářejí plastický model místnosti a promítají ho do virtuální reality neinvazivním způsobem. Problém je tak akorát v tom, že je v helmě celkem horko a tak se rychle zapotí. Zároveň je těžká a při dlouhém používání z ní bolí za krkem. To jsou samozřejmě problémy, které se brzy technologicky vyřeší a kromě nich nemá setkání s virtuální realitu chybu. Plusem určitě je, že do helmy se vejdou i brýle, a tak nejsou lidé s nimi nijak znevýhodněni.

Uvedení do virtuální reality nenásilnou formou a zajímavým obsahem, tak by se dal shrnout Virtuální pokojíček v pražském kině Pilotů. Pronajmout si ho jde na stránkách kina. Virtuální pokojíček je veřejnosti otevřen denně mezi 15:00 a 23:00, včetně víkendů.