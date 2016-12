Z východního Aleppa odjelo 3500 lidí výměnou za evakuaci šíitů z Idlibu

Obnovu evakuace umožnila dohoda o souběžné evakuaci šíitských vesnic v provincii Idlib, které byly dlouhodobě v obležení opozice. V pondělí ráno z nich odjelo deset autobusů, které dovezly šíity do vládní části Aleppa.

Východní část města byla do minulého týdne baštou oponentů Damašku, ale syrská armáda se spojenci v listopadu zahájila ofenzivu a postupně povstalecké čtvrti dobyla. Ve čtvrtek bylo evakuováno na 10 tisíc lidí, dalších 40 tisíc jich podle OSN chce z města ještě odejít.

Kolona, která se dala do pohybu v noci s 3500 lidmi a v níž byly kromě autobusů i sanitky s nemocnými a zraněnými, dorazila podle SOHR do města Rášiddín. To leží západně od Aleppa a pod kontrolou je mají povstalci.

Z šíitských vesnic v syrské provincii Idlib vyjelo v pondělí ráno deset autobusů s civilisty, kteří míří do Aleppa. Odvoz lidí z těchto vesnic byl podmínkou dokončení evakuace východního Aleppa.

SOHR oznámila, že autobusy vyjely z vesnic Fúa a Kafrája, jež dlouhodobě obléhala sunnitská opozice. Evakuace Aleppa začala minulý čtvrtek, ale byla už dvakrát přerušena kvůli požadavkům šíitských spojenců Damašku na odvoz obléhaných šíitů.

Podle nedělních zpráv má z vesnic Fúa a Kafrája odejít v první vlně 2500 lidí výměnou za stejný počet osob z Aleppa. Dalších 1500 šíitů pak má být z těchto vesnic odvezeno výměnou za totéž množství osob z měst Zabadání a Madájá v provincii Damašek.