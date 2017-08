Z chemičky u Houstonu se ozval výbuch. Lidé byli z místa včas evakuováni

Z vyklizené chemické továrny u Houstonu je hlášen výbuch a stoupá z ní kouř. Zaplavený podnik je bez proudu a nemůže ochlazovat nebezpečné chemikálie.

Ze zatopeného chemického závodu Arkema u Houstonu byly ve čtvrtek ohlášeny exploze a stoupající kouř. Podnik předem ohlásil, že hrozí vznícení uskladněných nebezpečných látek, které jsou kvůli výpadku chlazení nestabilní. Zaměstnanci byli odvoláni a lidé v okruhu 2,5 kilometrů s předstihem evakuováni. O explozi informovaly úřady texaského okresu Harris a houstonská televize Fox 26. Arkema později zprávu o explozi potvrdila a upozornila, že hrozí další výbuchy.

Firma dostala informaci o situaci ve dvě hodiny ráno místního času (v 9:00 SELČ). Podle houstonského serveru Chron bylo nutné hospitalizovat zástupce šerifa města Crosby, kde se továrna nachází. Muž se nadýchal kouře. Devět dalších zaměstnanců úřadu odjelo do nemocnice z preventivních důvodů. „Upozorňujeme místní občany, že materiál skladujeme na několika místech v podniku a že hrozí další výbuchy. Prosíme, aby se nevraceli do evakuované zóny, dokud úřady neohlásí, že je to bezpečné,“ uvedla Arkema v prohlášení.

Šéf továrny Rich Rowe předem upozornil, že v podniku hrozí výbuch a požár. „Přišli jsme o klíčové chlazení materiálů, který nyní může explodovat a následně způsobit silný požár,“ řekl Rowe o uskladněných látkách, které je k udržení ve stabilním stavu nutné chladit. Areál podniku je zaplaven do výšky takřka dvou metrů.

Rowe řekl, že vedení podniku nemá možnost explozi předejít. Výbuch podle něj nastane, jakmile začne stoupat teplota. „Bude to podobné jako velký požár vyvolaný vznícením benzinu. Oheň bude výbušný a bude intenzivní,“ řekl. Podle něj se bude uvolňovat černý kouř, který může podráždit oči, kůži a plíce.

Očekávalo se, že požár postihne hlavně objekt podniku, ale z preventivních důvodů byli evakuováni lidé z oblasti v okruhu 2,5 kilometru. Federální úřad pro letectví vydal dočasný zákaz přeletů v blízkosti podniku.

Chemický závod francouzského koncernu Arkema se nachází v Crosby, což je asi 40 kilometrů severovýchodně od Houstonu. Továrna vyrábí organické peroxidy, což jsou vysoce hořlavé a výbušné látky, často reaktivní a těkavé.

Bez proudu je objekt od neděle, zaměstnanci sice uvedli do provozu záložní generátory, ale některé z nich přestaly ve vodě fungovat. Podnik nyní monitoruje teplotu materiálu z dálky.

Arkema provoz v Crosby pozastavila v minulém týdnu ještě předtím, než Harvey jako hurikán vstoupil na texaské pobřeží. V továrně od té doby bylo jedenáct pracovníků, kteří ale v úterý museli rovněž odejít.