Za 11 dní natočil film, proč nevolit Trumpa. Oscarový filmař Moore se děsí jeho výhry

Moore snímkem, který se v amerických kinech začne objevovat od středy, chce vyjádřit obavy ze zvolení Donalda Trumpa prezidentem.



Držitel Oscara za dokument o americké posedlosti zbraněmi Bowling for Columbine a přesvědčený demokrat Moore ve svém nečekaném příspěvku do americké předvolební kampaně ukazuje, jak se sám filmař, aktivní zastánce neúspěšného demokratického kandidáta Bernieho Sanderse, „noří do nepřátelského prostředí“ Trumpových podporovatelů. „Podívejte se na film, který chtěli republikáni z Ohia zakázat,“ stojí v popisu.



Celý film je tak reakcí na Mooreův incident, kdy mu v září zakázali v jednom z divadel v ohijském městě Newark vystoupit a natočit one-man show „October surprise“ (Říjnové překvapení). Od kritického dokumentu o Trumpovi však filmaře neodradil ani fakt, že mu po článku v listu Columbus Dispatch z hlavního města Ohia v Newarku one-man show obratem povolili.

Moore je dlouhodobým kritikem Donalda Trumpa, jeho nový film tak není překvapivý svým postojem. Podle vlastních slov jej však považuje za důležitý kvůli reálné možnosti, že realitní magnát v prezidentské volbě uspěje. O naléhavosti dokumentu svědčí i fakt, že celé natáčení trvalo pouhých 11 dní.

„Nechci, aby zvítězil. Ale říkám už měsíce, že voliči ze střední vrstvy na americkém Středozápadě budou Trumpa volit, protože jej vidí jako takový ‚molotovův koktejl‘, jež mohou vhodit do Washingtonu a dát to sežrat těm, kteří mohou za jejich mizerné životy,“ řekl před dvěma týdny Moore v interview pro americkou stanici NBC. Dodal, že všichni, kteří jsou proti němu, musí být v plné síle. A to se snaží ukázat i svým filmem, který až do pondělí tajil.

Jen ne další brexit

Při debatě, která byla součástí prvního newyorského promítání, Moore přiznal, že se děsí toho, co by se stalo, kdyby Trump zvítězil. „Když jsem dělal v Anglii promo pro svůj minulý film v době brexitu, všechny průzkumy říkaly, že k němu nedojde. A přesto se mýlily,“ popsal svou zkušenost podle deníku Guardian dokumentarista.

Připomenul také, že v demokratických primárkách v březnu ve státě Michigan prohrála Clintonová se Sandersem, přestože vedla v průzkumech až o 20 procentních bodů. Filmař předpovídá, že něco podobného se může stát i v hlavní prezidentské volbě, ačkoliv Trump v průzkumech zaostává téměř o deset procentních bodů.

„Tahle země nepotřebuje hororový film o Donaldu Trumpovi. Ten si produkuje úspěšně sám,“ řekl Moore. Podle Guardianu je tak nový film spíše třiasedmdesátiminutovým voláním do zbraně na podporu Clintonové proloženým několika vtipnými glosami. Zlehčování, kterého je film prý plný, však nemá sloužit pouze pro pobavení. „Pokud odejdete s pocitem ‚to byla ale legrace‘, selhal jsem,“ završil vystoupení Moore.

Režisér ve filmu představuje svoje záběry z již zmíněného Ohia, které spolu s Michiganem, Wisconsinem a Pennsylvánií považuje za „brexitové“, tedy protestní, státy. Tam oslovoval nerozhodnuté voliče i voliče obou proti sobě stojících stran a chtěl od nich zjistit jejich politické názory. Na vlastním příkladu Sandersova podporovatele pak ve filmu ukazuje, proč není Clintonová dokonalou kandidátkou, ale je lepší než Trump.