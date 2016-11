Dienstbier: Technokraté mě chtějí odvolat. Nepostaví za to protikandidáta Sobotkovi

Ministr Jiří Dienstbier předpokládá, že nadcházející změny ve vládě, které ohlásil Bohuslav Sobotka, se budou týkat jeho.

V ministerské ruské ruletě po mém odvolání volají pučisté z Lán Tejc a Zimola+pražs.mafie-pračka peněz Poche a podvodník Březina. Nová krev? — Jiří Dienstbier (@jiridienstbier) 10. listopadu 2016

„Mám informace, poměrně věrohodné informace, že ta pražská skupina v čele s Pochem a Březinou považuje moje odvolání po premiérovi a nabízí za to podporu u některých poměrně důležitých rozhodnutí, jako jsou řády primárních voleb, které by umožnily centru zasahovat do navržených kandidátek. Poche jednal s některými jihomoravskými politiky, že by nestavěli kandidáta proti předsedovi na sjezdu. A cenou za to má být moje odvolání,“ řekl ministr Dienstbier serveru iDNES.cz.



„Jestli takováto skupina mocichtivých kariéristů jako jsou Poche, Březina, Tejc tady udělá nějaký handl, tak to musí být premiér, který se rozhodne, zda takové nabídce vyhoví a odvolá mě,“ dodává.



Dienstbier ale dle svých slov nelituje toho, že v roce 2013 podržel Bohuslava Sobotku během vnitrostranického puče. Problém strany jsou podle něj „mocenští technokraté“, kteří ale mohou tlačit na odstoupení Bohuslava Sobotky i kdykoli po nadcházejícím sjezdu.