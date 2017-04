Za nezávislou Kalifornii bojoval s pomocí Kremlu neúspěšně. Tak se do Ruska přestěhoval

„V Rusku jsem našel nové štěstí, život bez pocitů frustrace a odporu vůči své vlasti, a budoucnost oddělenou od stranického dělení a nevraživosti, které pohltily většinu mého dospělého života. Pokud bude ruský lid natolik laskavý a přivítá mě natrvalo, chci z Ruska učinit můj nový domov,“ napsal podle serveru Business Insider ve vysvětlujícím dopise muž, který chtěl docílit „calexitu“.

Kaliforňan organizoval referendum o nezávislosti svého státu už nějakou dobu na dálku. Od minulého září totiž žije se svou ženou Anastasií v ruském Jekatěrinburgu. Poté, co to vyšlo najevo, podporovatelé do kampaně přestali vkládat důvěru.

Marinelli uvedl, že se v dohledné době nebude vracet do Kalifornie, proto považuje za správné zrušit petici za calexit, která podle jeho vlastních slov získala téměř 100 tisíc podporovatelů. Chce tak umožnit budoucím zájemcům vytvořit novou oproštěnou od jeho jména.

Že je sbírání podpisů pod petici za referendum ukončeno, potvrdil podle serveru NBC News i viceprezident skupiny Marcus Ruiz Evans. Ten opustil Yes California a připojil se ke Kalifornské koalici za svobodu, která je hlavní organizací vzedmutou po zvolení Donalda Trumpa prezidentem.

‚Rusko jako nepřítel přežitkem studené války‘

Kalifornská koalice za svobodu plánuje novou petici, která bude více ztělesňovat protest proti Trumpovi. Získat by potřebovala celkem 585 tisíc podpisů, aby mohlo v listopadu 2018 být uspořádáno referendum.

I poté by musel souhlasit Kongres a dalších 38 států se změnou ústavy, která by umožnila vystoupení z federace. Iniciativa ale hlavně doufá, že nové snahy nebudou zatíženy Marinelliho ruskými vazbami.

Právě k Rusku, kde se usídlil, obracel Marinelli největší naděje na podporu svého snu. V prosincovém rozhovoru uvedl, že doufal v úspěch svých snah a pokud by výsledky referenda v budoucnu nechtěla vláda USA uznat, hledal by podporu členů Rady bezpečnosti OSN Ruska a Číny.

„Nemyslíme si, že by Rusko mělo být nepřítelem Kalifornie. Představa, že je nepřítelem USA je přežitkem studené války,“ vysvětloval minulý rok. Marinelli v americké prezidentské kampani podporoval kandidáta demokratů Bernieho Sanderse a nakonec podle svých slov dal hlas Donaldu Trumpovi.

Jeho kampaň Yes California měla za cíl vybudovat „liberální republiku“ nezávislou na USA. Ale rozhodnutí spojit síly s ruskými nacionalisty ale vedlo k odcizení s kalifornskými separatisty z další skupiny, Kalifornské nacionalistické strany. Nemohli proto budovat svůj společný cíl, jenž nabral na obrátkách po zvolení Trumpa prezidentem a následné frustraci kalifornských liberálů.

„Dlouho jsem plánoval návrat do okupované Kalifornie a boj o její nezávislost. Frustrace, zklamání a deziluze mi ukázaly nový směr,“ popisoval v dopise svoje rozhodnutí zůstat v Rusku. Věří, že až skončí protiruská hysterie, lidé uznají, že jeho lidé v kampani „hlásali pravdu“. „Až přijde ten den, s velkým zadostiučiněním se vrátím do Kalifornie a budu znovu žít pod vlajkou s vyobrazením medvěda. Do té doby budu kalifornskou republiku reprezentovat v Rusku,“ uzavřel Marinelli.