Za odchod Británie z EU může nízká úroveň vzdělání, zjistil výzkum univerzity

LONDON Velká Británie by pravděpodobně v referendu volila pro setrvání v Evropské unii, pokud by ale její obyvatelé dosáhli na vysokoškolské nebo vyšší vzdělání, zjistila nová studie. Zveřejnil ji britský deník The Independent.

Vědci z Univerzity v Leicesteru uvedli, že kdyby odešlo studovat na univerzitu jen o tři procenta více obyvatel Velké Británie, země by pravděpodobně v současnosti neopouštěla EU. Vědci se zabývali důvody, na základě kterých lidé hlasovali pro odchod. Zjistili, že fakt, zdali daný člověk studoval na univerzitě, popřípadě dosáhl alespoň na vyšší vzdělání, byl „převládajícím faktorem“ v tom, jak lidé hlasovali, informoval The Independent.

V odborném článku, publikovaném v časopise World Development, výzkumní pracovníci použili víceznačnou regresivní analýzu a logitový model. Úroveň vysokoškolského vzdělání byla v dané problematice mnohem důležitější než věk, pohlaví, počet přistěhovalců nebo příjmy lidí, uvedli.

„Věk a pohlaví byly významné, ale nikoli tak důležité jako úroveň dosaženého vzdělání. Příjmy obyvatel a počet migrantů v zemi nebyly v rozhodování ohledně Brexitu vůbec důležité,“ citoval odborný článek britský deník.

Více lidí do škol

Poslední vláda Labouristické strany si stanovila za cíl, aby polovina mladých lidí dosáhla na vysokoškolské vzdělání. V posledních desetiletích tak došlo k jejich významnému nárůstu. Britské vysoké školy předpokládají, že tento nárůst bude pokračovat i nadále, a to konkrétně mezi lety 2002 a 2022 by tento počet mohl vzrůst z 28,7 procent na 51,3.

Dr. Aihua Zhangová z Univerzity v Leicesteru, z katedry matematiky, uvedla: „Evropské referendum podnítilo mezi lidmi významnou debatu a spekulace o úmyslech voličů a jejich motivaci při hlasování. Hodně této debaty bylo pokrýváno jednoduchou analýzou dat, která zkoumala jednotlivé faktory izolovaně a využívala údaje z průzkumu veřejného mínění,“ řekla. „V případě referenda o setrvání v Evropské unii, kde rozhodnutí ovlivňuje více faktorů současně, takové analýzy v předpovězení výsledku selhaly. Rozhodnutí ze dne 23. června 2016 překvapilo většinu pozorovatelů, a to s volební účastí 72,2 procent, větší než při jakýchkoli parlamentních volbách ve Spojeném království během uplynulého desetiletí,“ dodala.

V červnu roku 2016 pro vystoupení z Evropské unie hlasovalo 52 procent Britů, pro setrvání jich bylo 48.