Za svými slovy si stojím, Tuhý pro mne zůstává dál podezřelou osobou, říká expolicista Komárek

LN: Zopakoval byste i dnes větu, že policejní prezident Tomáš Tuhý je podezřelý z brutálního úniku informací (Tuhý byl prověřován v souvislosti s tím, že manažera společnosti Tesco SW kdosi varoval krátce před razií protikorupční policie. V Tuhého rodině se totiž podle vyšetřovatelů objevil mobil, kam byla vložena jedna ze skupiny prověřovaných německých SIM karet, odkud mělo varování přijít – pozn. redakce)?

Co se týká mého prohlášení kpanu Tuhému v červnu v České televizi, za pronesenými slovy si stojím. Uvedl jsem je v reakci na dotaz, jaké důvody mě vedly krozhodnutí ukončit služební poměr u policie. Tehdy jsem řekl, že jsem v souvislosti s reorganizací ztratil důvěru ve vedení policejního prezidia, zvlášť pokud je sám policejní prezident podezřelý zúniku informací od policie. Na tomto mém názoru se nic nezměnilo a stále na něm trvám. Prověřování podezření, jestli se Tuhý tohoto jednání dopustil či nikoliv, prováděla, pokud vím, Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Já jsem se na něm nepodílel. Pouze vím, a trvám na tom, že v době, kdy jsem svá slova pronesl, podezřelý byl. A pokud je mi známo z veřejných zdrojů, nic se na tomto doposud nezměnilo.

LN: Vycházel jste z informací GIBS, jež vyšetřovala únik informací před razií protikorupční policie v sídle společnosti Tesco SW?

Na vaši otázku nemůžu odpovědět, protože bych mohl porušit povinnost mlčenlivosti. Obecně uvedu pouze tolik, že z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které dozorovalo toto prověřování, jsme dostávali informace, které byly potřebné pro naše vlastní prověřování či vyšetřování. To samé platilo i ve vztahu ke GIBS.

LN: Podle webu Echo24.cz ale varování před razií nepřišlo z německého čísla na mobil Davidu Tesaříkovi z Tesco SW, nýbrž naopak on se s poznatkem „že si mají přijít pro tátu“ svěřoval někomu jinému na německé číslo. „Sedí“ tedy nadále výrok, že policejní prezident je podezřelý z brutálního úniku?

Když se zamyslím nad tím, co uvádí Echo24.cz, a tím, co uvedl ředitel GIBS Michal Murín po svém slyšení před vyšetřovací komisí, působí to na mě tak, že server vlastně říká: komise si vyžádala vyšetřovací spis vedený na GIBS k prověřování úniků informací ve věci Tesco SW. Tento spis si členové komise pečlivě nastudovali. A zjistili to, co dlouhé měsíce možná nezjistil ani hlavní zpracovatel spisu. S tímto zjištěním komise seznámila ředitele GIBS. Ten při odchodu z komise veřejnosti oznámil, že od komise obdržel nové a zásadní informace. Murínovi údajně komise také doporučila, aby GIBS prověřila činnost bývalých i současných příslušníků bezpečnostních sborů aněkterých státních zástupců. Pokud by závěry webu Echo24.cz byly správné a pravdivé, tak podle mne chyboval pracovník GIBS, který spis vedl.

LN: V čem mohl inspektor chybovat?

Buď se orientoval na základě chybně vyhodnocených informací, anebo udělal chybu pouze při zpracovávání usnesení o odložení věci, tedy chybu řekněme administrativní, a celé prověřování vedl správně.

LN: Neoslabuje to ale vaše podezření, které míří na policejního šéfa?

I kdyby k takovému omylu opravdu došlo – což do dnešního dne nikdo nepotvrdil – můj názor na pana Tuhého je stále stejný. Ať byla předmětná SMS odeslána či přijata telefonem pana Tesaříka, k úniku informací oplánované realizaci nepochybně došlo. Pokud je mobilní telefon, který je spojován s rodinou pana Tuhého, současně spojován s komunikací související s úniky informací z policie, tak pan Tuhý pro mne zůstává dál podezřelou osobou.

LN: Jak ale případ vynášení informací před razií protikorupční policie, která se odehrála vzáří 2014, souvisí s policejní reorganizací?

Pouze v tom, že nepřipravenou, relevantními analýzami či závěry odborných diskusí nepodloženou reorganizaci, založenou pouze na náčrtu struktury budoucího vedení, odstartoval a zaštítil spolu se svým náměstkem Zdeňkem Laubem Tomáš Tuhý. A ten je podle mého názoru možnou podezřelou osou zúniku informací do podnikatelsko-politického prostředí. No apak dále v tom, že lidé jako páni Tuhý a Laube vždy udělají to, co jim politici, kteří je do jejich funkcí dosadili, nařídí.

LN: Spekuluje se o účelově vytvořené dehonestaci policejního prezidenta a inspekce chce prověřovat současné i bývalé policisty astátní zástupce. Co o tom soudíte?

Víte, pane redaktore, od počátku na mne některé situace spojené sreorganizací či reformou policie působí tak trochu, jako by se udály někdy v padesátých letech minulého století. Na začátku pan Tuhý se svým náměstkem oznámil, že se rozhodli, a to bez jakékoliv odborné diskuze či přípravy, do měsíce spojit dva zcela odlišně fungující celorepublikové útvary (protikorupční a protimafiánský – pozn. redakce).

Když jsme se pokoušeli toto překotné spojení oddálit a nastartovat nějakou diskusi, tak nám pan Tuhý sdělil, že je fakticky už rozhodnuto, že reorganizace k1.červenci 2016 bude a záleží jen na nás, kdo se budeme na ní chtít podílet. Těm, kteří by se podílet chtěli, slíbil i nemalé zvýšení platů, které nebylo po několik posledních let možné. A svůj slib splnil.