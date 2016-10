Na videu, je vidět policejní prezident při projevu z 8.března 2016 při akci nazvané Roadshow. Generál se vyjadřuje k projevu ministra spravedlnosti a doslova říká:„A v jeden moment jeden pubescentní ministr se postaví před kameru a řekne, že by měl ještě ten den svléknout z uniformy velitel opatření a všechny policisty, kteří tam zakročovali, protože si nesplnili svoji povinnost.“

Část tohoto projevu byla zveřejněna již v létě, nyní se však objevilo celé znění záznamu, na kterém si policejní prezident nebere servítky.



„Kde to žijeme?“

„Takže je toto úroveň, která by měla být na úrovni představitelů vlády? Za takové lidi se stydím. Protože ti lidé by měli být nad věcí, zvlášť lidé, kteří představují resort ministerstva spravedlnosti, kteří by měli řídit státní zástupce, ti, kteří by měli dneska tady dávat vzor, jak tady máme postupovat a jak máme zhodnocovat všechny důkazní prostředky a nedělat ukvapené soudy a někdo něco takového řekne? Kde to žijeme? V jakém státě?“ pokračuje na záznamu Tuhý.

Policejní prezident se následně opřel i do ministra financí Andreje Babiše a poukázal na jeho vlastnictví medií: „Obecně veřejnost už dneska považuje Lidové noviny za brak, který se nedá ani číst,“ řekl generál. „Je to opravdu ovlivňováno někým, kdo v pozadí tady těchto novin stojí, jakým způsobem chce cíleně směřovat ty negativní pohledy nejen na policii, ale i obecně na resort ministerstva vnitra,“ dokončil podle serveru Seznam.cz Tomáš Tuhý svou výpověď.