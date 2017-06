Za urážku krále na Faceboku dostal muž v Thajsku 35 let vězení. Hrozilo mu 70

Thajský král Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. | foto: Wikipedia

BANGKOK Thajský vojenský soud v pátek poslal na 35 let do vězení muže, který na svém facebookovém účtu zveřejnil příspěvky, jež podle soudu urážely monarchii. Informovala o tom agentura Reuters. Jde pravděpodobně o nejvyšší trest za urážku majestátu, který kdy thajský vojenský soud vynesl. Od doby, co se vojenská vláda před třemi lety chopila moci, se počet obdobných procesů prudce zvýšil: dosud si takové obvinění vyslechlo 73 osob.

Čtyřiatřicetiletý Vičaj Tchepvong, bývalý obchodník s pojištěním, byl původně odsouzen k 70 letům, ale posléze byl jeho trest zkrácen na polovinu. „Jde o nejdelší trest podle článku 112 (část trestního zákoníku věnovaná urážce majestátu), jaký byl kdy zaznamenán,“ uvedla organizace iLaw. Ta v Thajsku sleduje právní postupy.

Tchepvong údajně na facebook umístil deset zpráv a obrázků, které podle soudu monarchii urážejí. Odvolávat se nebude. „Chce, aby proces skončil, a pak oficiálně požádá krále o milost,“ uvedl zaměstnanec společnosti thajských právníků, kteří se věnují ochraně lidských práv. Vojenská junta zpřísnila kybernetickou bezpečnost a cenzuru internetu. Tento krok, jejž označuje za ochranu proti ohrožení národní bezpečnosti a urážkám majestátu, hojně kritizují skupiny bránící lidská práva. Podle agentury AP je thajský zákon o urážce majestátu nejpřísnější na světě, pravidelně jej kritizuje i OSN. Thajské úřady jsou zvlášť citlivé ohledně zveřejňování fotografií nového krále Mahá Vatčirálongkóna, který nastoupil na trůn po smrti svého otce loni v prosinci. Nynější král je obklopen kontroverzí, za svůj život získal totiž pověst sukničkáře, je třikrát rozvedený, milenek prý vystřídal stovky. Známý je například snímek Vatčirálongkóna, kdy byl poměrně nedávno, ještě jako princ, vyfotografován na letišti v Mnichově v džínech, sandálech a krátkém nátělníku. Tělo měl pokryto nalepovacím tetováním. Představitelé Thajska v minulých měsících vyhrožovali společnosti Facebook právními postihy, pokud nebude včas hanlivé příspěvky mazat. Facebook uvedl, že blokuje ty z příspěvků, u kterých tak nařídí thajské soudy.