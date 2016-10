Za války vysílal do celé Evropy. Kdo je ikona československých výsadkářů generál Klemeš

Jaroslav Klemeš, poslední žijící československý parašutista, se podílel na přípravě výstavy.

Jaroslav Klemeš se narodil v roce 1922 v obci Čadca na severu Slovenska, poblíž hranic s Českem a Polskem. V roce 1940 se rozhodl emigrovat do Maďarska, kde byl chvíli vězněn. Poté se dostal přes balkánskou cestu do Sýrie, odkud se dostal do Francie, kde bojoval ve spojovací četě. Po porážce Francie se Klemeš uchýlil do Anglie, kde nastoupil do výcviku.

Od roku 1942 byl Klemeš připravován na shoz na nepřátelské území. V Anglii a poté ve Skotsku Klemeš absolvoval sabotážní kurz, výcvik ve střelbě a parašutistický výcvik. Po absolvování závěrečných testů v roce 1944 se přesunul do Itálie na základnu Laureto.

V noci ze 16. na 17. února 1945 byl společně s kapitánem Jaromírem Nechanským, rotným Jaroslavem Pešánem a rotným Aloisem Vyhňákem shozen poblíž Nasavrk u obce Javorná v Železných horách. Výsadek parašutisté absolvovali během šestnáctihodinového letu z letadla Halifax 301. perutě RAF.

Diváci potleskem vítají generála Jaroslava Klemeše na premiéře filmu Anthropoid

Klemeš, který byl v době výsadku četařem, byl jedním ze dvou radistů, kteří se výsadku účastnili. Úkolem operace bylo navázat a udržet rádiový kontakt s československou exilovou vládou v Londýně v oblasti Českomoravské vrchoviny a zpravodajská služba.

Klemeš se v dubnu 1945 přesunul do Prahy, odkud monitoroval průběh Pražského povstání pomocí vysílačky, ukryté v jednom z bytů v Kobylisích. Jeho vysílání se stalo důležitým komunikačním kanálem mezi Prahou, Londýnem a Košicemi, kde tou dobou sídlila československá vláda. Klemešovo vysílání převzala i britská BBC, která jej dál předávala do zbytku Evropy.

Po skončení války byl Klemeš povýšen do hodnosti nadporučíka a v lednu 1946 byl převelen ke 2. pěšímu pluku v Litoměřicích.

Zlom nastal 15. prosince 1950, kdy byl Klemeš nejprve propuštěn z aktivní služby a poté i uvězněn. Po patnácti měsících ve vyšetřovací vazbě byl odsouzen na dva roky nepodmíněně za neohlášení protistátní činnosti. Byl degradován a navíc mu byla odebrána veškerá vyznamenání. Mezi nimi i Československý válečný kříž nebo medaile za chrabrost.

V roce 1968 byl rehabilitován a byla mu navrácena hodnost i vyznamenání. Naposledy byl povýšen v roce 2013 do hodnosti generálmajora ve výslužbě.