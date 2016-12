Za vraždu ruského velvyslance v Turecku může prý hnutí duchovního Gülena

„Turecko a Rusko vědí, kdo je za útokem na ruského velvyslance v Ankaře Andreje Karlova,“ tvrdil Çavuşoglu.



Policista, který Karlova zastřelil, byl mezi těmi, kdo byli po červencovém pokusu o státní převrat kvůli podezření z příslušnosti ke Gülenovu hnutí dočasně odvoláni. V polovině listopadu se ale mohl k policii vrátit.

I zorganizování puče úřady připisují Gülenovu hnutí.

Fethullah Gulen condemns the assassination of Andrey Karlov, Russian Ambassador to Turkey in Ankara https://t.co/uhGypup5Tm