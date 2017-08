Za vymyšlenou záchranu dítěte dostal metál. Jako hasič skončil, ‚pošpinil sbor‘

PRAHA Dobrovolný hasič Milan Zadrobílek, který si vymyslel záchranu dítěte, za což posléze obdržel Zlatý záchranářský kříž, se podle policie nedopustil žádného protiprávního jednání. Trest jej ale přesto neminul. Kvůli incidentu byl propuštěn ze stěžerského sboru. U hasičů podle svých slov již nadobro skončil.

Již bývalý dobrovolný hasič Milan Zadrobílek převzal prestižní Zlatý záchranářský kříž z rukou prezidenta Miloše Zemana na jaře tohoto roku. Koncem června se však ukázalo, že událost, za níž ocenění obdržel, si vymyslel.

Podle policie si sám napsal děkovný dopis, na jehož základě byl posléze na ocenění nominován. Zadrobílek se k činu vzápětí přiznal. Jeho případem se proto zabývali policisté, který jej nyní uzavřeli s rozhodnutím, že někdejší hasič jednal v souladu se zákony.

„Muž se nedopustil protiprávního jednání, tedy nedopustil se trestného činu ani přestupkového jednání,“ sdělila serveru Lidovky.cz královéhradecká policejní mluvčí Iva Kormošová. Podle ní se ze strany oceněného jedná spíše o etické a morální pochybení.

Milan Zadrobílek serveru Lidovky.cz řekl, že incident považuje za ukončený a nechce se k němu více vyjadřovat.

Zadrobílka vyloučili ze sboru, k hasičům už se nevrátí

Potrestání se Zadrobílek přesto nevyhnul. Jeho jednání se nelíbilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), které doporučilo stěžerskému sboru, v němž několik let působil, aby ho vyloučilo. „Porušil paragraf. Byl vyloučen jak valnou hromadou, tak výborem,“ uvedl velitel tamní jednotky Lukáš Králič. Žádné jiné možnosti podle jeho slov ani neexistovaly.

„Jako velitele jednotky mě to vůči všem hasičům v celé republice velmi mrzí, že se něco takového stalo. Je to naše ostuda, pošpinil ale hasiče všech sborů,“ doplnil velitel jednotky. S ničím podobným se prý dosud nesetkal. I proto se domnívá, že Zadrobílek by jako hasič jinde sloužit neměl.

Sám Zadrobílek o to však již ani nestojí. „Nebudu to zkoušet, nemám důvod,“ řekl ve stručnosti pro Lidovky.cz. Kdyby si své rozhodnutí přeci jen rozmyslel, nic mu v tom nebrání. „Centrálně jsme k němu vydali odstrašující informace a shrnutí jeho případu. Přijímání nových členů ale závisí na konkrétním sboru,“ přiblížila mluvčí SH ČMS Jaroslava Čečrdlová. Zadrobílka by ovšem dle jejího mínění přijmout již nikde neměli.

Vrácení metálu v krabičce od čaje

Milan Zadrobílek měl v lednu minulého roku při dopravní nehodě zachránit život ročního dítěte. Jako potvrzení tohoto hrdinského činu mu měl posloužit děkovný dopis od neexistujícího lékaře z orlickoústecké záchranné služby, který u havárie údajně zasahoval. Na jeho základě jej posléze sbor dobrovolných hasičů Stěžery k ocenění doporučil.

Za svůj čin se bývalý hasič již dříve omluvil. Zlatý záchranářský kříž, který v dubnu na Pražském hradě převzal za „zástavu krvácení u ročního dítěte s vážnou řeznou ranou na krku“, vrátil. Šéfce nominace projektu Janě Bradáčové cenu zaslal zabalenou do kuchyňského ubrousku v krabičce od čaje.

V letošním ročníku Zlatých záchranářských křížů porotci posuzovali 77 činů v celkem 11 kategoriích. Hlavní ocenění dostala Jana Balcárková za záchranu muže z hořícího auta, které bezprostředně poté explodovalo.