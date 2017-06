Začal soud s Pfeiferem obžalovaným z šíření HIV. Ten před soudem vinu popřel

Pfeifer se podle obžaloby o tom, že má v těle virus HIV, dozvěděl v září 2013. Státní zástupce Vladimír Jan detailně popsal Pfeiferovy kontakty s desítkami mužů z celé republiky. Minimálně v 26 případech podle obžaloby zamlčel, případně zcela popřel, že je nositelem viru HIV. HIV podle žalobce onemocněli tři Pfeiferovi sexuální partneři, u dvou z nich podle státního zástupce onemocnění způsobil právě on.



Nejmladšímu z nakažených bylo v té době 14 let. Obžalovaný si chlapce vyhlédl v létě 2014 na koupališti a scházel se s ním opakovaně. Za sex mu platil od 50 do 300 korun. „V důsledku tohoto jednání tak způsobil přenos viru HIV na nezletilého,“ řekl Jan. Nemoc byla chlapci diagnostikována v polovině roku 2015. Kromě toho mu prý Pfeifer pouštěl pornografické filmy.

Pfeifer popřel, že by měl s chlapcem sexuální styk v době, kdy mu ještě nebylo 15 let, stalo se to podle něj až později. Navíc prý nešlo o anální styk. „Není možné, aby se nakazil ode mě,“ řekl Pfeifer, který popřel i to, že by chlapci dával peníze a pouštěl mu porno.

Svým partnerům prý naopak o nemoci vždy říkal. „Jsem HIV pozitivní. Každému jsem o své nemoci řekl ještě před stykem, před sexem,“ řekl před soudem Pfeifer a dodal, že u sebe vždy nosil kondomy. „Používal jsem je, abych ty lidi ochránil,“ uvedl. Vysvětlení pro to, že víc než 20 mužů tvrdí, že je neinformoval, neměl. „Některé z nich vůbec neznám, nikdy jsem je neviděl,“ dodal. Z obžaloby vyplývá, že se scházel především s velmi mladými muži.

Někteří z Pfeiferových partnerů se k řízení připojili. Dnes mladistvý mladík, který onemocněl, požaduje 1,1 milionu korun, další pak většinou po desítkách tisíc.

V době, kdy byl Pfeifer vyšetřován policií, odjel do Thajska. Popřel ale, že by utekl. Kriminalisté po něm pátrali od začátku ledna 2016. O rok později byl zadržen na thajském ostrově Phúket. Tamní úřady ho obratem deportovaly do Česka. Od ledna je Pfeifer ve vazbě kvůli obavám z útěku a pokračování v trestné činnosti.