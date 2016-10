Evakuace, kterou francouzská vláda označuje za humanitární, začala oficiálně v 8:00. Avšak již od 6:00 přicházely podle agentury AFP desítky žen a mužů se zavazadly k hangáru, který slouží jako hlavní štáb této rozsáhlé operace. Nejsou zatím hlášeny žádné incidenty.



Mnozí imigranti se ale podle stanice France 24 netají tím, že za žádnou cenu nenasednou do autobusů, najdou si jiné improvizované přístřeší v oblasti přímořského města Calais a budou se dál pokoušet dostat do blízké Británie. Většina obyvatel tábora, především rodiny, je prý s evakuací však smířena.

„Kdekoli ve Francii to bude lepší než stany zdejšího tábora,“ říká 25letý Súdánec Bašír před nástupem do autobusu. Naopak etiopský mladík Mohammad odmítá jít do fronty a vrací se do tábora. „Jsem nezletilý. Chci se dostat do Británie, autobus mě nezajímá,“ vysvětluje mladík.

Rozvoz migrantů autobusy do připravených ubytovacích kapacit po celé zemi a likvidace této největší nouzové kolonie ve Francii pomocí buldozerů má ukončit zhoršenou bezpečnostní situaci a nespokojenost obyvatel v oblasti Calais. Tábor se rozrostl před 18 měsíci a tvoří ho především Afghánci, Súdánci a Eritrejci.

Většina z nich se snažila dostat do Británie, což vyvolávalo incidenty u tunelu, který spojuje pod Lamanšským průlivem Francii s Británií, a napětí mezi oběma státy. Londýn nyní přistoupil na to, že přijme stovky nezletilých imigrantů, kteří v táboře v Calais zůstaly bez doprovodu a mají v Británii příbuzné.

Plány na uzavření tábora vyvolaly protesty mnoha především konzervativních a krajně pravicových lokálních politiků, kteří se obávají důsledků pobytu migrantů z Calais ve svých městech. Tyto protesty nyní nejspíš zesílí. „Přijmout ve městech 30 či 40 osob mi nepřipadá jako problém,“ reagoval v neděli na kritiku představitel levicové vlády Patrick Kanner. Migranti si podle něj zaslouží „respekt a lidskost“.