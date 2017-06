Vyjednávání o brexitu mezi Londýnem a EU začalo. Zatím se projednává rozvrh diskuzí

Britský vyjednávač David Davis prohlásil, že s Barnierem hodlá dohodnout nové, hluboké a zvláštní partnerství mezi Británií a jejími evropskými přáteli a spojenci. „Je toho víc, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje,“ upozornil Davis. Jednání začínají v pozitivním a konstruktivním tónu, řekl britský vyjednávač poté, co si před kamerami a fotoaparáty potřásl rukou se svým protějškem z EU v bruselském sídle Evropské komise.



„Vítej Davide. Dnes (v pondělí) zahajujeme vyjednávání o spořádaném odchodu Spojeného království z Evropské unie,“ přivítal Barnier, někdejší francouzský politik a eurokomisař, svého britského partnera a protihráče. Uvedl, že o výsledcích pondělního jednacího kola bude později v týdnu informovat prezidenty a premiéry 27 zemí EU na summitu v Bruselu. Rád by jim prý řekl, že začátek vyjednávání byl „konstruktivní“.

Britové o svém odchodu z Evropské unie rozhodli těsným výsledkem referenda skoro před rokem. Londýn ale formálně svůj záměr odejít oznámil ostatním unijním zemím až letos na konci března, vyjednávat se začalo až nyní, po britských parlamentních volbách. Británie by se mimo EU měla ocitnout dva roky od oficiálního oznámení o odchodu, tedy na jaře 2019.

Barnier na úvod schůzky vyjádřil v souvislosti s tragickými událostmi posledních dnů své sympatie britské veřejnosti.