Záchranáři v USA ukončili pátrání po zmizelém letadle. Na palubě bylo šest lidí

Podle agentury Reuters jedenáctimístný letoun patrně pilotoval John Fleming, 46letý prezident a výkonný ředitel firmy Superior Beverage Group. Na palubě byla dále jeho manželka Sue, jejich synové Jack a Andrew, kterým bylo 15 a 14 let, a dva blízcí přátelé.



„Rozhodnutí odvolat pátrání není nikdy snadné,“ řekl na tiskové konferenci v Clevelandu šéf pobřežní hlídky Michael Mullen. „Chtěl bych vyjádřit nejhlubší soustrast rodinám a přátelům, kteří při této tragédii ztratili své milované a blízké,“ dodal.

