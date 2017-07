Zachránce Země cílí na Pražský hrad sloužit králi

Svým uměním symbolicky léčí planetu. Celoživotním dílem sochaře Emila Adamce je projekt Akupunktura Země. V duchu tradiční východní medicíny hledá po celém světě neuralgické body, do nichž namísto jehlic „zapichuje“ své sochy ze dřeva či kamene. Během let jich umístil více než sto, skulptury mají do světa šířit pozitivní energii a vrátit jeho obyvatele ke spirituálním hodnotám.



Teď má ale jiný cíl: z Hongkongu, kde dlouhodobě žije, se vrací vyléčit rodné Česko. Chce tak učinit nikoli sochami, ale tím, že bude kandidovat na prezidenta. Tedy na funkci, kterou jako přesvědčený monarchista neuznává. Proto je mottem jeho hradní kampaně zvolání Předám moc králi!.

Králem lesník nebo závodník

„Hlavním bodem mé kandidatury je zrušení republikánského systému a úřadu prezidenta veřejným referendem. Výkon moci pak bude předán našemu legitimnímu panovníkovi,“ tvrdí Adamec na svém webu.



Jako budoucího vládce země vidí někdejšího rakouského politika Karla Habsbursko-Lotrinského. Šestapadesátiletý lesník a agronom je potomkem bývalé vládnoucí dynastie, nemá však platný žádný šlechtický ani panovnický titul, v Rakousku byly totiž zrušeny zákonem. Masarykovské Československo prohlásilo tituly za neplatné krátce po svém vzniku – už v prosinci 1918. Adamec si ale přesto stojí za svým.

Přehodnocení „kultu“ Tomáše Garrigua Masaryka a zrušení zákona o titulech je dokonce jednou z jeho hlavních programových tezí. Dalšími jsou třeba obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí nebo návrat pomníku maršála Radeckého. K méně očekávatelným (a také mezi Čechy populárním) prioritám patří podpora zdravé výživy a veganství, alternativní medicíny či zákaz kouření v ulicích a na náměstích. Bodovat by naopak mohl se slibem poskytnout veřejné toalety zdarma.

Pokud by mu nevyšla sázka na Karla Habsbursko-Lotrinského, má podle jednoho ze starších rozhovorů v záloze ještě jeho prvorozeného syna: úspěšného automobilového závodníka ze sousedního Rakouska Ferdinanda Zvonimira Habsbursko-Lotrinského.

„Významní čeští panovníci vybudovali Království české s bohatou historií, krásnou architekturou a jedinečnou kulturou. Proto jsme byli kdysi nejvyspělejší zemí v Evropě. Se systémem republiky jsme ztratili svoji minulost, identitu a směr pro budoucnosti,“ míní Adamec.

Na prezidenta už jednou kandidoval. V minulé přímé volbě těsně dosáhl čtyřiceti let, která mu umožnila přihlásit se do závodu, jehož cílem je státnický symbol tyčící se vysoko nad Vltavou. Tehdy neuspěl, v polovině kampaně mu došly peníze, neměl ani dost podpisů potřebných k registraci právoplatného kandidáta.

V konkurenci těžkých vah Miloše Zemana, Jiřího Drahoše a Michala Horáčka je Adamec jednoznačným outsiderem i nyní. Kdyby však čistě hypoteticky zvítězil, měli by Češi jednu jistotu – na Hrad by i po Zemanově odchodu zamířil prezident, který si zamiloval Čínu. Na rozdíl od pragmatické hlavy státu však Adamec namísto čínského zboží preferuje východní filozofii a lékařství.

Všechno, čím jste vy

Dokud prezidenta vybírali pouze politici, byl okruh kandidátů relativně omezený. Po zavedení přímé volby se ale „trh“ otevřel prakticky každému, nabídka tak místy připomíná spíše televizní talentovou soutěž, do níž se hlásí i lidé, jejichž hlavním cílem je na sebe upozornit. Letos je jedním z nich jedenašedesátiletý Petr Srnec, který svou kandidaturu oznámil e-mailem zaslaným do redakce LN. V něm svým voličům slibuje dostatek a mír. Staví se do role člověka, který rozumí všem ostatním, protože je jako oni: „chudý, majetný, neúspěšný, úspěšný, věřící, nevěřící...“



Další „soutěžící“ z podobného ranku je bojovnice proti uprchlíkům a zpěvačka Jana Yngland Hrušková. „Budu určitě milejší. Budu se k lidem snažit promlouvat jako matka, protože já matka také jsem, takže vím, co naše matky potřebují. I ty vlastně svobodné matky,“ odpověděla na otázku Českého rozhlasu, v čem bude v případě volebního úspěchu jiná než Zeman.

Kandidaturu oznámil také veřejnosti neznámý někdejší ředitel kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel Štogl. Toho bývalí spolupracovníci hodnotí sice jako sebevědomého, avšak nepříliš pracovitého. Loni v červnu pak úmysl bojovat o Hrad prostřednictvím inzerátu vyhlásil další občanský uchazeč – podnikatel Igor Sládek.