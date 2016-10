Záchranná služba se brání záhadně odpadávajícím kolům sanitek. Na matice dá ‚checkpointy‘

Pražské sanitce uletělo zadní kolo ve středu 5. října v ulici v Holešovičkách, když zrovna transportovala pacientku do nemocnice. Ta se do nemocnice dostala s dvanáctiminutovým zpožděním. Odpadlé kolo navíc narazilo do dalších dvou aut, ohrozilo několik chodců a jen zázrakem se nikomu nic nestalo. Šlo o druhý případ v krátké době.

Poprvé došlo k upadnutí kola v ambulantním prostoru, kde se sanitka zrovna připravovala do servisu. „Není normální, aby se stala během několika týdnů dvakrát,“ napsala zdravotnická záchranná služba ve vyjádření na svém facebookovém účtu.

Pražská záchranná služba (RZP) poté předala případ k prošetření policii. Podle zdroje blízkého vyšetřování policisté pracují s verzí, že kola sanitky byla povolena úmyslně, neboť na šroubech neshledali žádné známky poškození. Možným viníkem může být psychopat.

V reakci na nebezpečí, kterému jsou pracovníci i přepravovaní pacienti vystavení, rozhodla se ZZS instalovat na kola sanitek tzv. checkpointy. Ty slouží jako „indikátory povolených matic,“ píše RZP v oznámení na facebooku.