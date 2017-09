Zachraňoval lidi po hurikánu Harvey, teď ho možná čeká vyhoštění

HOUSTON Houstonský záchranář mexického původu Jesus Contreras má za sebou těžkou službu. Šest dní po sobě pomáhal zachraňovat lidi ze zaplavených oblastí a odvážel je do nemocnic po katastrofické bouři Harvey. „Je to velmi emotivní, když vidíte lidi, jak právě procházejí těmi nejhoršími momenty ve­svém životě,“ řekl Contreras serveru BuzzFeed News.

Během zachraňování obětí povodní v Texasu neměl Contreras mnoho času přemýšlet nad vlastními problémy.

To se zásadně změnilo ve čtvrtek, kdy se přišel domů osprchovat a uviděl zprávy. Současný prezident Donald Trump v nich zrovna mluvil o zrušení některých reforem týkajících se amerického imigračního systému (DACA), jež byly ustanoveny bývalým prezidentem Barackem Obamou.

Program měl chránit neregistrované imigranty, kteří se, stejně jako Contreras, dostali do USA ještě jako děti a zároveň jim bylo uděleno povolení legálně pracovat.

Jesus Contreras přišel do USA se svou matkou, když mu bylo šest, z mexického státu Tamaulipas. Sám uvedl, že utíkal z domova před násilím a drogami. „Přišli jsme sem s nadějí na svobodnější život a s vidinou dobré práce a produktivního života,“ říká Contreras.

„Slyšet, že má budoucnost ve Spojených státech je ohrožena nebo že už mi možná byla odňata, bylo deprimující. Bylo to zklamání,“ řekl třiadvacetiletý Američan smutně. „ Bylo to jako dostat další ránu přímo do obličeje, když už vlastně ležíte na zemi.“

Artemio Muniz, předseda texaské federace hispánských republikánů, řekl, že lidé, kterých se týká změna dané reformy a zároveň pocházejí z hurikánem postižených oblastí, dostali za poslední dva dny ne jednu, ale hned dvě hluboce bolestivé rány.

„Načasování je velmi zlé,“ uvedl Muniz. „Vždyť někteří z nich právě ztratili své domovy a snaží se ještě vzpamatovat z řádění bouře.“

Téměř 790 tisíc mladých neregistrovaných přistěhovalců obdrželo povolení a ochranu před deportací díky Obamovým reformám, vyplývá ze statistik. K programu, který Obama vytvořil v ­roce 2012, a k jeho osudu by se měl Trump vyjádřit ve čtvrtek.

Během kampaně Trump slíbil zrušení DACA a dalšího podobného programu s odkazem na tyto případy jako na „ilegální amnestie“. Od doby, kdy se stal americkým prezidentem, však jeho přesvědčení, že je třeba reformy zrušit, opadlo. Sám prohlásil, že chce zacházet s mladými migranty „se srdcem“.

Ale Trumpova administrativa čelila tlaku od generálních advokátů a úředníků z několika států, včetně Texasu, kteří chtějí odstranit program do 5. září, jinak hrozí soudem.

Pokud by bylo reformní opatření DACA zrušeno, Contreras by těžko mohl pomáhat lidem postiženým záplavami.

„Když přemýšlím, že se to už potenciálně mohlo stát ve chvíli, jako byla tato, kdy mě lidé potřebují, přijde mi to vážně strašné,“ dodal mladý Američan.