Začíná soud s neonacistou, který v Charlottesville najel do demonstrantů a pražské derby

Americký soud minulý týden odmítl stanovit kauci pro bělošského extremistu, který při nepokojích ve virginském Charlottesville najel do davu a zabil jednu ženu. Dvacetiletý James Alex Fields tak zůstal ve vazbě.

Vrah z Ohia. Fields, který při svém nájezdu do odpůrců bělošských radikálů také zranil dvě desítky lidí, nebyl v sále přítomen a předběžné řízení sledoval prostřednictvím videopřenosu. Oblečený do černobílých pruhovaných vězeňských šatů odpovídal pouze jednoslabičně, že rozumí tomu, co se projednává, a že nemá s místní komunitou s Charlottesville nic společného. Původem je Fields ze státu Ohio. Dnes se soud začne jeho případem zabývat naplno.

Školský protest. Dopoledne pokračuje jednání předsednictva školských odborů, které by mělo rozhodnout mimo jiné o postupu při protestní akci 1. září. Předsednictvo zasedá druhým dnem a kolem poledne jeho jednání končí. Protestní akci spolu s akademiky a zástupci profesních asociací ve vzdělávání plánují uspořádat 1. září v Betlémské kapli.



Korupce a Samsung. Dnes se v Soulu očekává rozhodnutí soudu v procesu s dědicem konglomerátu Samsung I Če-jongem, který je v kontextu korupční aféry okolo bývalé prezidentky obviněn mimo jiné ze zpronevěry a křivého svědectví. Prokuratura navrhuje dvanáctiletý trest.



První východní živá pochodeň. V 11:30 proběhne v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze pietní akt u pomníku Ryszarda Siwiece, který se upálil na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Siwiec se stal v září 1968 první živou pochodní ve Východním bloku. Upálil se 8. září ve Varšavě, zemřel o čtyři dny později.



Pražské derby. Fotbalisty Bohemians Praha 1905 čeká během úvodních pěti ligových zápasů už třetí pražské derby. Po Spartě a Slavii se v páteční předehrávce 5. kola představí na hřišti Dukly, kde budou hájit svou neporazitelnost.