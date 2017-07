Začínají tropy, první vlak z Česka do Číny a další prezidentský kandidát

Dnes se do Česka naplno vrací tropická vedra. Mírné ochlazení lze čekat koncem července, přičemž průměrné denní teploty mezi 23 až 25 stupni Celsia by se měly udržet až do poloviny druhého prázdninového měsíce.

V pátek se lehce ochladí v bouřkách. Ve středu má v některých oblastech vystoupat rtuť teploměru až na 32° C, ve čtvrtek dokonce až na 34° C. V pátek se nad nad Českem objeví bouřky a o několik stupňů se ochladí. Období od tohoto týdne do 13. srpna by ale podle meteorologů mělo být teplotně normální. Stejně tak i množství srážek se nemá v následujících čtyřech týdnech odlišovat od hodnot obvyklých pro toto období.

„Nejteplejší počasí bude pravděpodobně během prvního týdne, následně budou teploty klesat a začátek srpna očekáváme teplotně podprůměrný. Nejméně srážek ze všech čtyř předpovědních týdnů bude pravděpodobně v prvním týdnu a nejvíce ve třetím,“ uvedli meteorologové.

Senát probere elektronické komunikace. V Praze začíná osmá schůze Senátu. Senátoři by se měli zabývat podle návrhu programu mj. novelou o elektronických komunikacích, rozšířením pravomocí České obchodní inspekce, návrhy zákonů o elektronické identifikaci a o evropských politických stranách a novelami o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a o obecní policii. Schvalovat by měli také smlouvy mezi EU a Kubou a EU a Afghánistánem.

Hurá po kolejích do Číny. Z terminálu společnosti Metrans v Praze vyjede první přímý vlak z České republiky do Číny. Souprava s kontejnery naloženými zejména českým zbožím pojede do čínského města I-wu ve východočínské provincii Če-ťiang přibližně 18 dnů.



Sobotka s Netanjahuem v Budapešti. V Maďarsku se uskuteční summit premiérů států visegrádské skupiny s předsedou izraelské vlády Benjaminem Netanjahuem. Za ČR se zúčastní Bohuslav Sobotka, který se s izraelským premiérem sejde osobně odpoledne. Na jednání visegrádské skupiny budou premiéři jednat o migraci a vnitřním trhu EU, s izraelským premiérem o vztazích EU a Izraele, ekonomické spolupráci a blízkovýchodním mírovém procesu, migraci a terorismu.



Objevil Lucii Bílou, teď chce být prezident. Normalizační skladatel a zpěvák Petr Hannig představí svou kandidaturu na prezidenta. Předseda Strany zdravého rozumu už několikrát neúspěšně kandidoval do Senátu.