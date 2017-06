Žádal, abychom ho zabili, líčil muž, jenž srazil pachatele útoku v Londýně k zemi

Jeden ze svědků, který chtěl být podle britského listu The Guardian označen pouze jako Abdulrahman, vypověděl, že se s přáteli zastavili, aby pomohli staršímu muži, který ležel na zemi.

„Během několika sekund se ta strašlivá věc stala,“ řekl Abdulrahman podle britského deníku. „Doslova během minuty se vysokou rychlostí přiřítila dodávka, přejela ležícího muže a lidi kolem, z čehož osm až deset zranila, některé vážně. Díky Bohu jsem v pořádku, ale mí přátelé to odnesli,“ řekl britské agentuře PA.

Řidiče dodávky svědci na místě popsali jako „velkého bílého muže“. Policie pouze zveřejnila, že je podezřelému 48 let, s většími podrobnostmi čeká, dokud neskončí vyšetřování možných kompliců. Na místě však nikoho jiného nezadrželi. Co bylo motivem útočníka, je v tomto okamžiku stále nejasné. Podle koordinátora boje proti terorismu Neila Basua nese útok všechny znaky teroristického činu. Mrtvý i všichni zranění jsou podle něj muslimové. Policie pracují s tím, že šlo o vraždu a pokus o ni.

Než přijely přivolané hlídky, podezřelého zadrželi přímo přihlížející. „Chtěl utéct a opakoval, že chce zabíjet muslimy. Vběhl na vozovku, ale povedlo se mi strhnout jej k zemi. S pomocí dalších chlapů jsme jej drželi asi 20 minut, než přijela policie,“ popisoval incident Abdulrahman.

Podle jeho slov byl na místě po incidentu skutečný chaos. „Lidé kolem leželi na zemi, všichni byli velmi rozrušení, křičeli, ptali se, kde je záchranka, kde je policie. Říkali nám, ať jej držíme u země, a ptali se jej, proč to udělal,“ vysvětlil hrdina okamžiku Abdulrahman. Dodal také, že pachatel žádal, aby jej zabili.

„Ptal jsem se jej jen, proč najel do nevinných lidí. Neodpověděl, ale když nastupoval do policejního antonu, ukazoval nám neslušná gesta a smál se. Vše to bylo úmyslné,“ uzavřel svůj popis situace Abdulrahman.

Zvedali dodávku kvůli muži, který ležel pod ní

Jeden z místních obyvatel řekl agentuře PA, že musel uskočit dodávce z cesty. „Lidé prostě stáli a konverzovali jako obyčejně. A pak se najednou přiřítil. Byl jsem šokován, všude kolem leželi lidé. Díky Bohu jsem stihl uskočit,“ řekl muž, který si nepřál být jmenován.

Další ze svědků Abdikadar Warfa, se kterým hovořil reportér Guardianu, potvrdil výpověď Abdulrahmana. Také pomáhal řidiče držet. Vzpouzel se však podle něj, kopal a bušil kolem sebe pěstmi, jak se snažil utéct. „Chtěl utéct. Lidé se s ním proto bili. Jedna osoba zůstala ležet pod vozidlem. Můj kamarád pomáhal dodávku zvednout, aby ji bylo možné vytáhnout,“ popisoval Abdikadar.

Dodávka najela do chodců kolem 01:20 SELČ v městské části Finsbury Park na severu Londýna. Dva zranění byli podle policie ošetřeni na místě a dalších osm převezly záchranky do nemocnic. Britská muslimská rada uvedla, že dodávka úmyslně najela do muslimů odcházejících z mešity. Vyzvala britské úřady k posílení bezpečnosti v okolí mešit.

Londýnský starosta ráno slíbil, že do ulic bude vysláno více policistů s cílem uklidnit obyvatele, zejména muslimy dodržující muslimský postní měsíc ramadán. „Stejně jako hrozné útoky v Manchesteru, Westminsteru a na londýnském mostě je to také útok na všechny naše sdílené hodnoty tolerance, svobody a úcty,“ prohlásil zároveň Khan.

Mayová označila najetí automobilu do chodců za „strašný incident“. Je podle svých slov v myšlenkách se zraněnými. Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn prohlásil, že ho incident naprosto šokoval.