Kytarista Rollings Stones prodělal rakovinu. Nechtěl chemoterapii, přišel o kus plíce

LONDÝN/PRAHA Kytaristovi The Rolling Stones Ronnie Woodovi před třemi měsíci diagnostikovali rakovinu. S nemocí začal okamžitě bojovat - při operaci mu byla dokonce odstraněna část plíce. Sedmdesátiletý muzikant měl ale jednu podmínku: nebyl ochotný podstoupit chemoterapii. Údajně proto, že při ozařování nechtěl přijít o vlasy.

Rakovinu u Wooda lékaři našli během rutinní prohlídky. „Bojoval jsem s trochou rakoviny plic,“ řekl Wood podle serveru The Daily Telegraph novinářům. „Byl týden, kdy všechno viselo na vážkách a mohl to být konec - čas se rozloučit. Nikdy nevíte, co se stane.“



Wood tvrdí, že ho „tam nahoře“ někdo musí mít rád. Nemoc kytaristu ale prý nepřekvapila. Kouření se sice vzdal před dvěma lety, když se mu s manželkou narodila dvojčata, předtím ale pravidelně kouřil padesát let.

„Abych byl upřímný, nepřekvapilo mě to. Nedělali mi rentgen od té doby, co jsem byl v Cottonwoodu,“ říká kytarista o svém pobytu v arizonské léčebně. „Doktor se mě zeptal, co s tím chci dělat, a moje odpověď byla jednoduchá: dostaňte to ze mě.“

Wood byl odhodlaný nemoc porazit, měl ale kuriózní zábranu. „Nechtěl jsem přijít o vlasy,“ tvrdí Wood. „Tyhle vlasy nikam nezmizí, řekl jsem jim. Ani omylem.“ Chemoterapii tedy odmítl.

Wood měl štěstí: rakovinu mu lékaři objevili brzy a nestihla se rozšířit. „Teď jsem v pořádku. Chytili to brzy. Lidé musí chodit na prohlídky. Vážně, choďte na prohlídky,“ urguje Wood.

Wood má čtyři děti a devět vnoučat. Nejmladší dvojčata mu porodila o 31 let mladší manželka Sally Humphreysová. Z jeho hudební kariéry jsou nejznámější angažmá ve skupinách The Faces a The Rolling Stone. O nemoci promluvil během propagace své nové knihy Umělec.