Záhada dánské ponorky. Potopila se, její pasažérka zmizela, ale na palubě se tělo nenašlo

Zápletka jako z dílny spisovatele Jo Nesba. Kodaňská policie v pátek zatkla majitele soukromé ponorky, která se potopila v dánských vodách. Peter Madsen je podezřelý z vraždy pohřešované švédské novinářky, která s ním v ponorce ve čtvrtek byla. Ve vyzdvižené ponorce žádné tělo nalezeno nebylo. Znalci tvrdí, že potopena byla záměrně.

Novinářka Kim Wallová psala o ponorce reportáž a na její palubě byla s Madsenem ve čtvrtek sama. Pátrání po novinářce začalo v pátek poté, co její přítel oznámil, že je nezvěstná. Wallová pendlovala mezi New Yorkem a Pekingem a psala pro The Guardian, The New York Times či hongkongský South China Morning Post.



Podle dánských médií kolemjdoucí pořídil fotografii ponorky v kodaňském přístavu. Na ní z věže vykukuje žena, kterou je podle dánských zdrojů právě švédská novinářka Wallová.

Madsen v dánské televizi vysvětloval, proč se ponorka potopila a jak se sám zachránil, napsala agentura AP. „Jsem v pořádku, ale je mi líto, že se Nautilus potopil,“ referoval v rozhovoru pro kanál TV2 o vlastními silami sestrojeném plavidlu.

Podnikatel vinu popírá a tvrdí, že redaktorku ve čtvrtek večer vylodil na ostrově. „Řekl nám, že žurnalistku vysadil. Na palubě byli pouze oni dva,“ potvrdil mluvčí dánského námořnictva Anders Damgaard.



Dánské námořnictvo sice nejprve uvedlo, že na „plovoucí ponorku“ narazilo jižně od Kodaně, ale mluvčí armády později potvrdil, že klesla ke dnu. Policejní mluvčí Jens Moller Jensen v neděli uvedl, že ponorka byla vyzdvižena z mořského dna, prohledána, ale žádné tělo na její palubě nalezeno nebylo. Hledání po ztracené Švédce proto pokračuje.

Vyšetřovatelé navíc přišli s tezí, že ponorka byla potopena záměrně. Zřejmě tak měl učinit přímo milionář Madsen. Ten je nyní ve vazbě a je prozatím podezřelý z neúmyslného zabití. Madsenova právní zástupkyně Betina Hald Engmarková trvá na klientově nevině, ale Madsen je prý ochoten plně spolupracovat při vyšetřování.

Přibližně 40tunové a 18 metrů dlouhé plavidlo UC3 Nautilus bylo největší amatérsky postavenou ponorkou na světě. Nešlo přitom o jediný Madsenův projekt. Šestačtyřicetiletý muž nejprve postavil malou ponorku Freya a po ní větší ponorný člun Kraka. Spolu s Kristianem von Bengstonem, jenž dříve pracoval pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), také inicioval sdružení amatérských nadšenců, které se pokouší dostat do vesmíru člověka.