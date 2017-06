Zahradil: Řízení kvůli migračním kvótám je ukázka síly a trestání střední Evropy

Řízení je proto podle něho nevěrohodné. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je Evropská komise nekompetentní a nepoučitelná.



Zahradil a Ženíšek ale kritizovali rovněž českou vládu, byť z jiných pozic. Zahradil v tiskové zprávě uvedl, že vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) katastrofálně selhala, když se odmítla připojit k žalobě ostatních středoevropských států proti kvótám. „Jediným řešením je, aby vláda začala urychleně jednat o trvalé výjimce z evropské migrační a azylové politiky a z dalších politik, které jsou pro Českou republiku nevýhodné a riskantní,“ uvedl Zahradil.

TOP 09 podle Ženíška souhlasí s kabinetem v tom, že kvóty jsou nesmyslné, vláda ale měla více přesvědčovat evropské partnery, že povinné přerozdělování migrační krizi neřeší. Navíc rozhodnutím, že Česko už nebude žádné další imigranty podle kvót přijímat, zhatila podle Ženíška vlastní argument, že každý stát umí pomoci v rámci svých možností a ochoty. „My jsme usnesením vlády Evropě řekli, že naše ochota je 12 uprchlíků a naše možnosti nepřesahují 12 uprchlíků,“ řekl. Nyní je na kabinetu, aby Evropu přesvědčila mimo jiné o tom, že Česko chce pomáhat jiným způsobem.

Filip: komise je nekompetentní

Filip uvedl, že komise je nekompetentní z toho důvodu, že rozhoduje v rozporu se základními evropskými dokumenty, proti volnému pohybu osob. „Nedovedu si představit, že pan (předseda EK Jean-Claude) Juncker někoho nechá naložit do vězeňského vozu, převeze ho do České republiky a my ho povinně převezmeme,“ řekl. Nepoučitelná je komise proto, že podle Filipa dosud nepochopila, proč ve Velké Británii zvítězili příznivci brexitu. „Ještě několik takových rozhodnutí a jistě další státy budou mít stejnou tendenci jako občané Velké Británie,“ dodal.

Podobně se vyjádřil europoslanec ODS Evžen Tošenovský, podle kterého rozhodnutí EK dál prohloubí rozpory v unii a posílí už tak záporné postoje obyvatel. „Kdyby komisi skutečně tak záleželo na vymáhání pravidel, dávno by zahájila řízení proti Itálii a Řecku, které nedokázaly ochránit vnější hranici EU, nebo proti Německu, které porušilo evropská pravidla pro udělování azylu,“ sdělil.

Senátor a bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) na facebooku napsal, že je možné kvóty kritizovat, usilovat o změnu rozhodnutí a trvat na bezpečnostních prověrkách imigrantů. „V právním státě je však nepřijatelné, aby se vláda usnesla, že nebude právní závazky respektovat. Srovnatelné by bylo usnesení, že se nebudou respektovat zákony přijaté českým Parlamentem nebo rozhodnutí českých soudů,“ uvedl.

Europoslanci: Rozhodnutí o řízení vůči ČR není překvapením

Čeští europoslanci se ve Štrasburku shodli, že zahájení řízení s Českem pro porušení unijní legislativy kvůli nepřijímání migrantů podle stanovených kvót není překvapením.

Podle poslance a předsedy právního výboru EP Pavla Svobody (KDU-ČSL) dává Česko dlouhodobě najevo, že s kvótami nesouhlasí a nebude je plnit, přestože jde o platné právo. „Takže se nemůžeme divit, že Evropská komise, která má v popisu práce mimo jiné vymáhat plnění unijních závazků, se svojí povinnosti chopila,“ řekl Svoboda.

Dodal, že řízení je nicméně běh na dlouhou trať a že komise může průběžně vyhodnocovat, jak se členský stát chová. Praha tak podle něj může ukázat, že je partnerem i v této věci. „Můžeme vést dialog s komisí, a ne přijímat hloupá, populistická předvolební a provokační usnesení o tom, že my nebudeme nic plnit ani teď, ani po volbách,“ řekl poslanec Svoboda z vládní strany s odkazem na nedávné prohlášení kabinetu, že Česká republika na základě unijních přerozdělovacích kvót nepřijme už žádné migranty z Itálie a Řecka.

„Málokterý stát plní kvóty, ale jen my musíme vydávat provokativní usnesení, čímž jsme komisi zúžili prostor k toleranci na nulu,“ uvedl Svoboda. Česko si tím podle něj „naběhlo na vidle“.

Podle osobního názoru poslance Luďka Niedermayera (TOP 09) se ČR vlastní vinou dostala do velmi komplikované situace, jak z hlediska právního, tak z hlediska toho, jak se na ni ostatní členské státy dívají. „Vládní rozhodnutí z minulého týdne situaci dovršilo,“ dodal.

Poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) soudí, že řízení bude „příležitostí položit na stůl argumenty“ a důkladně je posoudit. „Doufám, že k tomu bude vůle a nepůjde o exemplární potrestání domnělých viníků neúspěchu konceptu relokací, „ uvedla Sehnalová v prohlášení pro ČTK.

Členské země si měly podle relokačního mechanismu rozdělit až 160 000 žadatelů o azyl nacházejících se v Itálii a Řecku. Přesunuto ale takto bylo ani ne 20 000 lidí. Česko ze své kvóty necelých 3000 osob přijalo 12 lidí. Své závazky zatím nedokázala naplnit většina unijních států.