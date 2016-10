Právě více než dvě stovky pozměňovacích návrhů, přes které se poslanci museli prokousat, když zákon schvalovali poprvé, nakonec stály za jeho koncem. Tehdy totiž odhlasovali možnost zřízení kuřáren. Kvůli nim předlohu jako celek smetlo ze stolu hnutí ANO.

Přísný zákon připravený ministerstvem zdravotnictví nakonec doznal řady změn. V nové podobě se vrátil bez zákazu vodních dýmek či zákazu kouření na zahrádkách. Povoluje také kouření elektronických cigaret v restauracích. Přepracovaná předloha naopak nezahrnuje možnost zřídit kuřárny. Už teď je ale jasné, že právě s tímto návrhem přijde poslanec Marek Benda (ODS) znovu.

A nebude sám. Jeho kolega Jan Klán (KSČM) podal několik návrhů, které s dílčími nuancemi částečně kouření v restauracích povolují. A to podle slovenského či rakouského modelu. Podle prvního by byla minimálně polovina provozovny nekuřácká, tato část by se zároveň musela nacházet hned po vstupu do restaurace. Ve zbytku by pak majitel mohl zřídit kuřárnu, musel by však zajistit například to, že kouř nebude pronikat do nekuřácké části.

„U kolegů už jsem zjišťoval, zda by pro to byla podpora. Přislíbili mi ji i někteří poslanci z ČSSD,“ řekl Klán LN. S tím, že schůdnější je pro ně právě úprava po vzoru Slovenska.

Klán ale navrhuje inspirovat se také v Rakousku, kde mohou provozovny s plochou pro zákazníky menší než 60 metrů čtverečních zůstat kuřácké. „Jsem nekuřák a úplný zákaz kouření mi nevadí. Ale když se dívám, jak to v praxi funguje v malých hospodách na vesnicích, mám obavu, že plošná regulace by byla jen formální zákaz, protože položme si otázku: kdo to na těch vesnicích bude kontrolovat?“ míní Klán.

Zmírnění zákona navrhuje i poslanec ANO Radek Vondráček. Netýká se ale cigaret, nýbrž alkoholu.