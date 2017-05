Zákaz notebooků na letech z Evropy? USA plán potvrdily, aerolinky protestují

„Chceme to rozšířit na všechny mezinárodní lety. Ke konečnému rozhodnutí ale dojde, až na to bude správný čas,“ řekl v neděli ministr Kelly. V praxi by to znamenalo omezení zhruba 560 tisíc cestujících na 4300 letech do USA každý den, jak vyplývá ze statistik Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA) sdružující světové aerolinky. To je ročně více než 200 milionů pasažérů.

Kelly svůj postoj zdůvodnil potenciálními hrozbami pro létání, které přístroje přinášejí. „Teroristé jsou posedlí myšlenkou strhnout k zemi letadlo za letu, především pak americké letouny, které jsou většinou plné občanů USA,“ vysvětloval v relaci Fox News.

Ministr pro vnitřní bezpečnost dokonce prohlásil, že plánovaná omezení mají být ještě přísnější než tomu bylo doposud u blízkovýchodních letů. Navíc by se omezení mohlo týkat i těch letů, které budou USA opouštět do zahraničních destinací.

Předpoklad širokého zákazu ale straší americký turismus i světové letecké společnosti. Bojí se, že lidé budou méně cestovat do Spojených států. Zahraniční návštěvníci jen za minulý rok utratili v USA 246 miliard dolarů (asi 5,8 bilionu korun). V turismu je tam také zaměstnáno zhruba 8,6 milionu lidí.

Důkazem oprávněnosti obav může být zkušenost letecké společnosti Emirates. Po zavedení zákazu notebooků na palubě při letech z letišť v Dubaji či Dauhá musí firma rušit některé lety do USA kvůli nízkému zájmu. Kvůli strachu z podobného osudu evropských aerolinek při rozšíření zákazu se IATA bouří a žádá americkou stranu, aby se pokusila vymyslet jiné řešení.

„Reakce kanadských, evropských či australských úřadů na problém terorismu ukazuje, že velký zákaz elektronických zařízení není jediným možným opatřením,“ uvedl pro americkou stanici CNN ředitel IATA Alexandre de Juniac.

Skeptická je i Americká asociace turistického průmyslu, podle níž je potřeba, aby vláda dobře odůvodnila, proč je potřeba zákaz rozšiřovat. „Pokud existuje oprávněná hrozba teroru, musí se cestující vážně přizpůsobit protokolů. Proto ale také musí vláda představit detailní důvody opatření,“ požadoval viceprezident asociace Jonathan Grella.

Právě možné nebezpečí související s notebooky na palubě souviselo s rozkolem Trumpovy administrativy a Izraelem. Americký prezident měl totiž na začátku května Rusům prozradit utajenou informaci, kterou Američané získali právě z izraelské strany.

Týkala se údajného plánu teroristického hnutí Islámský stát (IS), který počítal s využitím notebooků na palubě letadel. Podle deníku The Washington Post, který kauzu zveřejnil, tak Trump ohrozil bezpečnost zdroje. Nejmenovaní američtí činitelé následně uvedli, že USA získaly údaje od Izraele.